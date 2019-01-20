沙电债务近20亿·沙菲益：加紧跟进接管事宜 （亚庇19日讯）州政府将尽快与联邦就接管沙巴电力有限公司管理权事宜，成立特别工作队，确保接管沙电公司的手续和程序能顺利进行。

乡联会总会长黄小娟（左四）赠送写上“人民领袖”的字帖予首长沙菲益（左三）。

（亚庇19日讯）州政府将尽快与联邦就接管沙巴电力有限公司管理权事宜，成立特别工作队，确保接管沙电公司的手续和程序能顺利进行。

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首长拿督斯里沙菲益阿达今日表示，州政府将与联邦政府就沙电公司的事情，尤其是沙电的财务状况和债务，进行详细的详尽的谈判。

他指出，接管沙电公司涉及多个层面和问题，州政府会尽快与联邦政府成立特工队，探讨从国能手中取回沙电公司的事宜与程序。”

他说，州政府已委任咨询顾问公司评估沙电公司的情况和债务，并指据他所知，沙电公司有近15亿至20亿令吉的债务。

“我们知道沙电公司有债务......我们需要时间去解决这些问题，我会与林冠英（联邦财政部长）讨论这些此事。”

沙电由政府管理

不过他指沙电公司管理权在被州政府接管后，会有州政府进行管理，不会有私人界参与其中。

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沙菲益也是州财政部长。他今日在里卡士多用途室内体育馆出席2019年己亥年龙麒狮新春大团拜开幕礼后，受询有关州政府在接管沙电公司管理权的事宜时，向记者这么表示。

能源科艺环境部长杨美盈昨日表示，联邦政府启动与州政府之间的谈判，探讨让沙巴州政府接管沙电公司管理权的事宜，并冀望能在2年内完成相关程序。

她说，联邦及沙巴州政府将共同成立2特工队，即财务和技术特工队，讨论落实归还沙电公司管理权的细节与程序，但接管的进度取决于双方的谈判进展。

良好电供助招资

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沙菲益也强调，电力供应对沙巴而言是极为重要，因为良好的电力供应有助于推动州内的工业发展，以及吸引外资在沙巴投资。

“我们要重组（沙电公司），虽然这并非易事，但这依然是我们需要肩负的重任，我们会良好治理，杜绝滥权贪污，确保不会加重（沙电）的债务。”

他也指州政府会加紧改善州内仍有地区无法获得电力供应的问题，同时也会探讨其他替代方案，如提升生物柴油的使用量，避免过度依靠柴油和燃油等。

首长沙菲益阿达（前排右十三）与沙巴亚庇华人同乡会馆联合会总会长黄小娟（前排左八）、中国驻亚庇总领事梁才德（前排左六）、州内阁部长与助理部长、国州议员与华社领袖向民众拜早年。

沙菲益向联邦喊话

20%油税 换 国油股权

首长拿督斯里沙菲益阿达今日建议联邦政府，若无法兑现给予沙巴州政府20%的石油税，或可考虑将之转换为国油公司的股权。

他表示，沙巴是依据1963年建国契约下所应享有的权益，向联邦政府要求给予州政府20%的石油税，联邦政府应该公平地对待沙巴。

“若（联邦政府）无法给予20%（石油税），应该对我们公平，或许可以将之转换成（州政府）持有国油公司的股权。”

非落实企业责任了事

沙菲益强调，联邦政府不应只是透过国油公司在沙巴落实企业社会责任的项目，应公平对待沙巴，给予沙巴20%石油税，让州政府能推动州内的发展。

沙菲益也是州财政部长。他今日在里卡士多用途室内体育馆出席2019己亥年龙麒狮新春大团拜开幕礼时，在致词时这么表示。

沙菲益（右二）受邀以“填充”的方式“挥写”满字，在旁观看者包括副首长兼旅游、文化及环境部长拿督刘静芝（左）、黄小娟（前排左二）及亚庇书艺协会理事邓百显（右三）。





中企拟在沙注资60亿

沙菲益赴华会投资者

沙菲益也披露，他将抽空前往中国，与有意在沙巴投资的投资者会面，以期吸引更多中国投资者在沙巴投资。

他说，较早前已有多家来自中国的投资者表明有意在沙巴投资总值达60亿的项目，因此他会与他们会面，争取这些投资能早日在沙巴落实。

沙菲益强调，州政府在推动沙巴发展商有著明确的方向，同时也会积极培育新一代的领袖，确保沙巴在未来能有著持续性的发展。

他也要求各个部门在今年首个季度前，使用在州财政预算案中所获得拨款的25%，而非存起来不用。

沙菲益说，州政府不是银行家，应要使用拨款推动发展，而非存在银行，并指这不会为沙巴民众带来益处。

沙菲益（右七）参观亚庇客家公会的摊位，了解客家美食。





推动沙各领域发展

华社续充政府后盾

此外，沙菲益也肯定州内华社在推动沙巴经济和社会发展上所扮演的角色和贡献，并希望华社能继续给予州政府合作，共同推动沙巴的发展。

他也指出，沙巴的发展并非依靠单一族群所取得的，而是透过各族之间的携手合作，才得以实现，因而希望州内各族同样能协助及与州政府合作。

沙菲益希望沙巴能继续保持其独特的元素，即各族之间都能相互尊重，出席彼此的活动，成为国家在国民团结上的榜样。

“我今天特别携带我的孙女出席华社活动，观看舞狮表演。”

他也赞扬沙巴亚庇华人同乡会馆联合会主办的新春大团拜，有助于推动州内各族对华社的了解及推广国民团结，并希望其他团体能效法亚庇华人同乡会馆。

这项由沙巴亚庇华人同乡会馆联合会主办的2019己亥年龙麒狮新春大团拜，共吸引近110支龙麒狮队伍参与。

沙菲益（左二）从狮队“口中”接过写有祝贺字眼的彩联。





黄小娟：支持各族群活动

沙菲益是人民领袖

另外，同乡会总会长拿督黄小娟表示首长沙菲益大力支持及推动华社及其他族群的活动，显示沙菲益是真正的“人民领袖”。

她也感激州政府继续支持这项活动，并拨予该会15万令吉作为活动经费及中国驻亚庇总领事馆赞助人民币5万元。