佛光山围炉聚餐·促媒体正能量面对风雨
佛光山围炉聚餐·促媒体正能量面对风雨
（八打灵再也19日讯）一年容易又春风，然而马来西亚媒体人却度过了很不容易的2018年，如今迎来充满挑战和变数的2019年。趁着新年的到来，马来西亚佛光山总住持觉诚法师邀请各界媒体人出席围炉及联谊会，除了对媒体人过去一年的辛劳表示感谢，也借此聚会勉励他们要以正能量来面对一切挑战和困难。
超过50名来自平面和电子媒体的主管及记者们出席了18日晚在八打灵再也文教中心举行的聚餐，由文教中心副住持如行法师和诸位法师们热情款待，星洲日报编务总监拿督卜佛海、副执行总编辑戴秀琴和曾毓林也出席了聚餐。聚会上，觉诚法师邀请到了两名重量级“神秘嘉宾”，通过视频隔空向大马的媒体人献上勉励和祝福，他们是佛光山开山星云大师，以及来自台湾政治大学的柴松林教授。两名神秘嘉宾的声声叮咛和祝福，让处在风雨飘摇中的媒体人倍感温馨。
星云：谨记媒体四大功能
星云大师向媒体人开示时恳切的说，媒体在每一个人的生活中扮演重要的角色，大众传播对每个人都有巨大的影响，媒体和社会上每个人的生活有着重大关系，社会国家要改良都要靠媒体，他也希望媒体人善尽媒体的责任，只要媒体做得好，国家就有办法。
大师希望大马的新闻从业员谨记媒体的四大功能，即善美的、知识的、趣味的及感动的。
大师说，媒体的第一个功能，是给人善美的画面和内容，给人歌颂和赞美。
“第二个功能是给人知识，让花了时间看书报杂志或电视网络大众，能够吸取到新知、科技和各种有用的知识；第三个功能是提供趣味性资讯，所谓趣味指的是风趣、幽默，而不是说人坏话、幸灾乐祸，或做些丑陋的事来作为趣味。”
“第四点是，媒体的报道和内容必须让人感动和欢喜，从而去协助有需要的人。”
星云大师希望媒体能够好好发挥以上四点功能，勿渲染暴力、色情和负面的新闻。
柴松林：媒体有助社会和谐
与此同时，柴松林教授受觉诚法师邀请为大马媒体人加油。他说，觉诚法师邀请媒体人前来乐聚，是因为对新闻从业员过去以智慧与勇气，以同理心和慈悲性对社会所做出的贡献表示敬佩和和感谢。
“媒体界的一位前辈麦克鲁汉曾经说过，媒体是人的延伸，什么样的人就会办出什么样的媒体；华人从古以来，认为人的最高品格，最受人尊敬的品格，就是一个君子。君子就是品格高尚、态度温和、廉洁知耻、坚守原则而且能够勇敢负责，富于美感还有慈悲心的人。”
他说，觉诚法师把媒体人请来乐聚，就是希望大家所经营所从事的媒体工作，不管是平面媒体还是电子和网络媒体，都是可以帮助人经营美好生活、有助于社会和谐的君子。
觉诚为媒体人祈愿祝祷
在聚餐后，觉诚法师也为媒体人祈愿祝祷，恭读大师给大众传播业者的祈愿文，并向媒体人开示勉励。
他希望本地媒体人即便面对风雨，也有一盏明灯照亮前路，照亮自己。
他说，大师十分重视大众传播业者，叮嘱佛光山每年都要举办媒体人联谊会，并希望能够继续举办媒体人论坛。
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