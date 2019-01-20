佛光山围炉聚餐·促媒体正能量面对风雨 一年容易又春风，然而马来西亚媒体人却度过了很不容易的2018年，如今迎来充满挑战和变数的2019年。趁着新年的到来，马来西亚佛光山总住持觉诚法师邀请各界媒体人出席围炉及联谊会，除了对媒体人过去一年的辛劳表示感谢，也借此聚会勉励他们要以正能量来面对一切挑战和困难。

逾50名平面和电子媒体的主管和记者们出席了佛光山岁末围炉和媒体之夜，受到勉励要以正能量来传播人间真善美。

（八打灵再也19日讯）一年容易又春风，然而马来西亚媒体人却度过了很不容易的2018年，如今迎来充满挑战和变数的2019年。趁着新年的到来，马来西亚佛光山总住持觉诚法师邀请各界媒体人出席围炉及联谊会，除了对媒体人过去一年的辛劳表示感谢，也借此聚会勉励他们要以正能量来面对一切挑战和困难。

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超过50名来自平面和电子媒体的主管及记者们出席了18日晚在八打灵再也文教中心举行的聚餐，由文教中心副住持如行法师和诸位法师们热情款待，星洲日报编务总监拿督卜佛海、副执行总编辑戴秀琴和曾毓林也出席了聚餐。聚会上，觉诚法师邀请到了两名重量级“神秘嘉宾”，通过视频隔空向大马的媒体人献上勉励和祝福，他们是佛光山开山星云大师，以及来自台湾政治大学的柴松林教授。两名神秘嘉宾的声声叮咛和祝福，让处在风雨飘摇中的媒体人倍感温馨。

星云：谨记媒体四大功能

星云大师向媒体人开示时恳切的说，媒体在每一个人的生活中扮演重要的角色，大众传播对每个人都有巨大的影响，媒体和社会上每个人的生活有着重大关系，社会国家要改良都要靠媒体，他也希望媒体人善尽媒体的责任，只要媒体做得好，国家就有办法。

大师希望大马的新闻从业员谨记媒体的四大功能，即善美的、知识的、趣味的及感动的。

大师说，媒体的第一个功能，是给人善美的画面和内容，给人歌颂和赞美。

“第二个功能是给人知识，让花了时间看书报杂志或电视网络大众，能够吸取到新知、科技和各种有用的知识；第三个功能是提供趣味性资讯，所谓趣味指的是风趣、幽默，而不是说人坏话、幸灾乐祸，或做些丑陋的事来作为趣味。”

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“第四点是，媒体的报道和内容必须让人感动和欢喜，从而去协助有需要的人。”

星云大师希望媒体能够好好发挥以上四点功能，勿渲染暴力、色情和负面的新闻。

柴松林：媒体有助社会和谐

与此同时，柴松林教授受觉诚法师邀请为大马媒体人加油。他说，觉诚法师邀请媒体人前来乐聚，是因为对新闻从业员过去以智慧与勇气，以同理心和慈悲性对社会所做出的贡献表示敬佩和和感谢。

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“媒体界的一位前辈麦克鲁汉曾经说过，媒体是人的延伸，什么样的人就会办出什么样的媒体；华人从古以来，认为人的最高品格，最受人尊敬的品格，就是一个君子。君子就是品格高尚、态度温和、廉洁知耻、坚守原则而且能够勇敢负责，富于美感还有慈悲心的人。”

他说，觉诚法师把媒体人请来乐聚，就是希望大家所经营所从事的媒体工作，不管是平面媒体还是电子和网络媒体，都是可以帮助人经营美好生活、有助于社会和谐的君子。

觉诚为媒体人祈愿祝祷

在聚餐后，觉诚法师也为媒体人祈愿祝祷，恭读大师给大众传播业者的祈愿文，并向媒体人开示勉励。

他希望本地媒体人即便面对风雨，也有一盏明灯照亮前路，照亮自己。

他说，大师十分重视大众传播业者，叮嘱佛光山每年都要举办媒体人联谊会，并希望能够继续举办媒体人论坛。