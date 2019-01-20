沙崇正越野赛跑·黄队总冠军 （亚庇19日讯）沙巴崇正中学第42届越野赛跑于今早举行，由黄队夺得全场总冠军。

全体男生开跑，场面壮观。

（亚庇19日讯）沙巴崇正中学第42届越野赛跑于今早举行，由黄队夺得全场总冠军。

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这项年度活动是由路阳区州议员冯晋哲主持挥旗礼，陪同者包括董事长拿督杨菊明、署理董事长张纪煌及校长郑宝维等。

全场亚军由蓝队获得，紫队获得季军，红队获得殿军及第五名得主为青队。

各组成绩：

女董事贵宾组

冠军：吴明霞

亚军：曾晓晴

季军：万柯岑

殿军：张碧玉

男董事贵宾组

冠军：刘鸿邦

亚军：孙秉富

季军：谢世勇

殿军：罗德仁

第5名：黄华阳

第6名：温建锋

校友女子组

冠军：翰丽敏

亚军：黄紫茵

季军：Isidore Amin

殿军：邝秀英

第5名：邓婉琪

第6名：苏丽珍

第7名：周紫薇

第8名：蔡莉玉

第9名：张碧霞

第10名：魏恺仪

校友男子组

冠军：雷光正

亚军：梁建文

季军：廖勇豪

殿军：刘翔哲

第5名：江祝兴

第6名：张嘉宇

第7名：魏天一

第8名：王珉喆

第9名：陈振南

第10名：卢凯旋

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女教职员组

冠军：Jane Alfred

亚军：李玉芬

季军：谢淑晴

殿军：EVELYN JOSE

第5名：Josephin Yau

第6名：蔡明娜

第7名：陈莉莎

第8名：赵翠玲

第9名：张淑美

男教职员组

冠军：刘伟义、任俭之

亚军：从缺

季军：何威胜

殿军：麦一柱

第5名：刘伟正

第6名：陈健华

第7名：林湖锦

崇正学院女生组

冠军：FONG YII ZHI

亚军：EVALEEZ VOO

季军：THE SIEW WEI

殿军：LEE KE NING

第5名：JASMINE TAY HUI PING

第6名：ANNIE TAY

第7名：ALISHA LING

第8名：TSEN NGEE DIANG

第9名：RADIANCE

第10名：RIN ANNABELLE MODILIM

崇正学院男生组

冠军：IMAN

亚军：SEAN CHONG JUEN JEN

季军：HANSON CHONG YAU CENT

殿军：CHUA JIK TAU

第5名：YEO TANG KEAT

第6名：SHANG CHONG

第7名：CHONG ZEN HAW

第8名：ANG TSUN KIAT

第9名：HIEW KAH SENG

第10名：ISAAC LEE HSIEN HUNG

女生丙组

冠军：王宇涵

亚军：林沂频

季军：黄婕嘉

殿军：李贞俏

第5名：沈贵清

第6名：邱怡

第7名：杨芯瑜

第8名：陈伽汶

第9名：罗薇娜卓

第10名：赖佩尔

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男生丙组

冠军：SAFUAN

亚军：龚德伦

季军：温凯恩

殿军：陈志华

第5名：吴哲文

第6名：郑名皓

第7名：黄文斌

第8名：谢昀钊

第9名：曾圣葳

第10名：蔡瑞胜

女生乙组

冠军：冯翊善

亚军：郭芯瑜

季军：邱梓海

殿军：郑凯樱

第5名：张欣慰

第6名：黎岢臆

第7名：陈珉恳

第8名：潘佳崎

第9名：李佳熙

第10名：雷采瑛

男生乙组

冠军：谢乙圣

亚军：陈俐言

季军：罗晋盛

殿军：彭振文

第5名：刘会详

第6名：邬忠原

第7名：钟宏升

第8名：ETHAN

第9名：黄威量

第10名：陈光煦

女生甲组

冠军：梁丽好

亚军：吴珉静

季军：赖芊颖

殿军：林芳颐

第5名：丁佳怡

第6名：黄薰谊

第7名：黎恩萱

第8名：郑凯珉

第9名：李恩杏

第10名：沈俐伶

男生甲组

冠军：周俊贤

亚军：刘恩良

季军：谢恩旋

殿军：郭以撒

第5名：叶荣恩

第6名：叶弘锆

第7名：谢乙恒

第8名：曾繁绅

第9名：夏圣杰

第10名：邓骏安

女董事贵宾组得奖者与颁奖嘉宾董事淩健富（右三）合影，由校长郑宝维（左）陪同。

校友男子组得奖者与颁奖嘉宾董事兼美化主任黄庄生（左六）合影。

女生甲组得奖者与颁奖嘉宾董事长杨菊明（后排左五）、校长郑宝维（后排左）及副校长黄耀弘（后排右）合影。

男生甲组得奖者与路阳区州议员冯晋哲（后排左六）等合影。

沙巴崇正校友在越野赛跑活动上合影。