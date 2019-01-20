宗乡青与林国荣大学合作·3千万奖学金供申请 在马来西亚宗乡青联合总会总会长拿督斯里林振辉博士牵针引线之下，林国荣创意科技大学将提供超过总值3000万令吉，共1100份学额奖学金，供宗乡青联合总会和血源性、地缘性的宗亲申请。

（吉隆坡19日讯）在马来西亚宗乡青联合总会总会长拿督斯里林振辉博士牵针引线之下，林国荣创意科技大学将提供超过总值3000万令吉，共1100份学额奖学金，供宗乡青联合总会和血源性、地缘性的宗亲申请。

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该总会在文告中说，此次林国荣创意科技大学提供超过3000万令吉的奖学金，是为了要鼓励更多的年轻人勇于追求自己在学术方面的理想，争取更高的成就，并且希望有个一技之长，可以让年轻人有个美好的将来。

林振辉说，他是于日前访问林国荣创意科技大学创办人丹斯里林国荣时，建议对方为马来西亚宗乡青联合总会提供升学的奖学金。

“我们先获得对方答应提供200份全免额奖学金和200份的学额教区奖学金给马来西亚宗乡青联合总会申请。双方签署备忘录当天，再接到林国荣创意科技大学的好消息，给马来西亚宗乡青联合总会100份全免额奖学金和高达1000份的学额教区奖学金。”

他说，奖学金将包括学士、硕士和博士的课程，任何有兴趣的青年，可以与宗乡青总会联系，电话：017-6900777（宗乡青副总会长林世顺），以便查询和提出申请。

林振辉：教育可拉近贫富差距

林振辉说，政府最近一直在提出拉近人民之间的贫富距离，而高素质的教育将是决定性的关键，因为只有让下一代拥有更好的教育，家庭才可以富裕起来，生活也会好起，如此社会的贫富差距将会被缩小。

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林振辉与林国荣创意科技大学高级副总裁拿督William Low签署备忘录，见证者包括林国荣创意科技大学国际发展部高级经理Daniel Chong、马来西亚宗乡青慈善与教育基金会主席拿督斯里洪来喜、秘书长拿督李德华、马来西亚宗乡青联合总会署理总会长王文杰及副总会长林世顺。