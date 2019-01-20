武牙拉也年景布置4创举．LED灯搭配670灯笼长0.9公里 2019武牙拉也年景布置创下4项历史，包括装上了650粒22吋灯笼、20粒48吋灯笼、使用 LED灯搭配灯笼及灯笼长度达0.9公里！

嘉宾和醒狮团合照，大会准备燃放炮竹。（图：星洲日报）

（马六甲19日讯）2019武牙拉也年景布置创下4项历史，包括装上了650粒22吋灯笼、20粒48吋灯笼、使用 LED灯搭配灯笼及灯笼长度达0.9公里！

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武牙拉也年景布置 嘉年华盛会昨晚在祈安 律举行，节目包括有舞 狮表演、财神爷派红 包、小丑炒热气氛、华 乐演出及抽奖活动等， 并邀请了怡力议员兼行 政议员拿督郑国球、甲 市区国会议员邱培栋、 爱极乐州议员兼行政 议员郭子毅、哥打拉 沙马那行政议员刘志 良代表陈劲源等人出 席。

耀纪致：小组精心策划成果

武牙拉也年景布置筹 委会主席颜耀纪致 辞时表示，该区灯笼布置同 时创下了4项历史，而这4项 历史背后工作小组精心策划 及妥善安排。

“这4项历史包括650粒 22吋灯笼、20粒48吋灯笼、使 用LED灯搭配红灯笼，以及创 造灯笼长度0.9公里。”

他指出，他也没忘记州 议员、行政议员、国会议员 的拨款及捐款，武牙拉也年 景布置才得以完成。

大会燃放烟花。（图：星洲日报）

邱培栋：重现武牙拉也祈安律辉煌

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邱培栋表示，他一直 想要把武牙拉也 及祈安律带回以前的辉煌时 代，如今成为执政党国会议 员，更加要确保该区发展起 来。

他说，该区是行动党 强区，以前一路来都没有拨 款，现在有拨款了更加要帮 助该区的发展，当工委会要 求他拨款时，也义不容辞拨 款2万令吉，确保该区今年的 农历新年和以往不一样。

“今天我有一个愿望， 就是要三宝井乡村社区管理 理事会及工委会在未来几年 打响武牙拉也和祈安律的名 声，确保全部街坊从中受 惠。”

郑国球：盼别区也布置年景

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郑国球表示，他希望接下 来的每一年，武牙拉也 及马六甲有更多的地区自动自发来 做年景布置，吸引更多游客前来， 促进甲州旅游业的发展。

他说，甲州的主要经济发展 其中一项最重要的是旅游业，2019 年也是甲州旅游年，农历新年是华 人重要的节庆，年景布置让我们马 六甲看起来更添喜庆。

“甲州旅游年的游客目标为2 千万人，州政府今年开始积极推动 各项文化活动，让这些各族的活动 成为了本州的吸引力，让大家慕名 而来。”

他也说，各族之间的团结塑 造甲州成为了一个更美好的州属， 州政府也将会成为全体甲州人民的 后盾，支持与协助各单位去筹办各 项文化活动，让甲州在2019年里以 本身的文化特色而闻名世界。

拨5千充年景布置经费

“每年过年，我们华人都会 挂灯笼，挂灯笼的意思简单来说， 红色的灯笼代表着挡煞，旺的意 思，鸿运当头，灯笼的意思是团 圆，灯是光明，也代表着祝福大家 的前途一片光明，也有也是\"添丁\" 的意思，希望大家在新的一年里家 里人丁兴旺，热热闹闹。”

此外，郑国球也宣布拨出 5000令吉，做为该年景布置的经 费。

出席者包括大会主席拿督吴 志松等。