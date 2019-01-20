BY2妹妹Yumi首曝遭色狼猥亵过程！报案纸疑曝光当天抓人 新加坡双胞胎女子团体By2里的妹妹Yumi（白炜玲）去年在IG自爆去按摩时遭男按摩师猥亵，指在按摩的这段期间，男按摩师对她上下其手，Yumi原本想忍气吞声，但友人都认为太夸张，认为“差点是强奸的程度”。她在亲友与粉丝的鼓励下决定挺身报案，也借此呼吁所有女性朋友，碰到相同事件时千万不要忍气吞声！

（图：IG）

（中国．北京20日讯）新加坡双胞胎女子团体By2里的妹妹Yumi（白炜玲）去年在IG自爆去按摩时遭男按摩师猥亵，指在按摩的这段期间，男按摩师对她上下其手，Yumi原本想忍气吞声，但友人都认为太夸张，认为“差点是强奸的程度”。她在亲友与粉丝的鼓励下决定挺身报案，也借此呼吁所有女性朋友，碰到相同事件时千万不要忍气吞声！

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据《联合早报》报道，Yumi于2018年12月前往北京一间常光顾的按摩院，当时有位男按摩师自荐，因为太累所以便答应。两人单独在一间房后，对方一度对着她猥亵，被友人问起为何不反抗、飞踢对方，她无奈表示：“我做精油按摩，怎么飞踢？况且我一个女生怎么自己对付一个男的？若他把门上锁怎么办？”想立即结束按摩，对方却坚持继续，事后把亲身遭遇告诉朋友，被友人力劝报警。

她事后连续两天都睡不好，后来请朋友报案，回北京后在姐姐、经纪人陪同下到公安局作笔录。她表示“公安当天去抓人，还上手铐！”、“很可怕，这样的情节在电影看多了，没想到第一次目睹这个画面，还是被吓到，心都慌了。”，她也坦承猥亵事件让她留下阴影，之后按摩再也不敢请男性按摩师，有中国网媒将Yumi的报案单曝光，内容提到“已受理2018年12月22日的猥亵案”。