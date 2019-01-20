陈金鼎：飞亚庇贵过出国·拿笃机票价冠全国 （拿笃19日讯）拿笃中华商会将致函反映该区机票过于高昂的现，要求联邦及州政府关注及调低机票价格。

（拿笃19日讯）拿笃中华商会将致函反映该区机票过于高昂的现，要求联邦及州政府关注及调低机票价格。

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拿笃中华商会理事长陈金鼎表示，商会将致函予诗南区国会议员，也是联邦旅游、艺术及文化部长拿督莫哈末丁可达比，要求争取调低拿笃的机票。

他说，商会也将致函拿笃区州议员兼州乡区发展部助理部长杜米马斯达尔及东谷区州议员兼州旅游、文化及环境部助理部长阿斯沙夫法阿里安，反映拿笃机票过于高昂的问题。

陈金鼎说，随著国内航空服务业的良性竞争，开放与普遍化为广大乘客，提供更优质与合理负担的服务之际，唯独拿笃区的航空服务业却背道而驰，昂贵的票价逾十年不变。

从拿笃去亚庇距离约有400多公里，飞机航程不到1小时，可是拿笃来往亚庇的机票却贵过出国，甚至也贵过越州或去吉隆坡的票价。

他说，单单从拿笃飞往亚庇的单程机票往往超过200多令吉，每趟来回亚庇航费至少400、500多令吉，可谓是全国最贵的机票，如此昂贵的票价实在极不寻常，也令人吃不消。

仅供ATR小飞机起落

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陈金鼎说，从拿笃机场仅来往亚庇的航线，除了仅供ATR小型飞机起落，晚间无法操作，构成诸多不便，影响投资信心之余，拿笃区异常昂贵的机票也是拿笃区发展的一大阻力。

他说，拿笃喻为沙巴州第4大城市，除了是国家水产养殖中心，也坐拥沙巴棕油工业综合发展区POIC，可是该区高昂的飞机票与发展步伐背后而驰，令到该区发展竞争力备受考验。

新机场迄今无著落

陈金鼎说，拿笃机场仅能供ATR飞机起落，来自西马或外地的大型客机例如波音737、空中巴士客机皆无法降落运用拿笃机场，而拿笃新机场计划一直未见曙光。

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他说，拿笃位于东海岸金三角地带，坐落斗湖与山打根之中，经济发展蓬勃，尤其是园丘业及旅游业的需求，迫切需建一座新机场。

陈金鼎说，对崇尚大自然的游客来说，拿笃是其中令人心动的一站，深具发展自然生态旅游的潜能，而要促进旅游发展的前奏，是需要推广廉价的机票，以促进外界的往来。

他促请联邦及州政府关注该区机票过于高昂的现象，并也呼吁拿笃唯一航空服务公司，马航子公司飞翼遵守民愿设法调降机票，缔造双赢局面。