匪无视电眼照爆车镜．张文杰电脑包失窃 猖狂歹徒对闭路电 视“视若无睹”，即便设有2台闭路电视也照常干案，打爆市议员张文杰车镜偷走电脑包包，真是胆大包天！

玻璃车窗被扒下来，现场还留下了含有血迹的纸张。（图：星洲日报）

（马六甲19日讯）猖狂歹徒对闭路电 视“视若无睹”，即便设有2台闭路电视也照常干案，打爆市议员张文杰车镜偷走电脑包包，真是胆大包天！

广告

市议员张文杰是昨天傍晚6时30分， 出席武牙拉也的亮灯活动，将车子停放在 祈安律一家金店前的电灯柱下，以为金店 有2台闭路电视，歹徒不敢贸然干案，就没 有将电脑包包带下车。

发现疑似匪受伤染血纸张

张文杰说，他是大约在昨晚 10时节目结束后，回去取 车时发现车子的右后镜被打爆，车 里面没有其他损坏，原还以为没有 东西被偷。

他表示，在仔细检查之下，发 现是放在轿车后面座位右下脚的电 脑包包不见了。

他指出，电脑包包是他的随 身物，每日都带在身上，里面有大 约价值3000令吉的电脑、市议员盖 章、私人物品及一些个人文件。他 已经就此事向警局报案。

他说，车镜掉落处还有染有 血迹的纸张，不过也不能肯定是不是匪徒爆车镜时所受伤留 下。

广告

“如果我的车子是停放在后巷，我肯定会把包包拿下 车。但是车子是停放在舞台附近，而且是金店前有2个闭路电 视，所以才敢把包包留车里，没想到匪徒还是敢下手。”

向商家取电眼报案

张文杰已经向店家取得闭路电视的画面，从闭录电视上看 到，一名年轻男子大约在晚上9时30分 左右，蹲在车子前吸烟，相信是等待时 机。过后突然站起来，手中持有一物大 力敲破车窗，并将车窗玻璃片拔下，然 后偷出车内的电脑包包。

“就在这个时候，后面来了一名在 听着电话的年轻男子，就在爆车窗男子 的后面，表现异常冷静。我怀疑是爆车 窗的同党。”

广告

当晚发生5宗爆车镜案

根据他向警方了解，当晚在附近就 发生了5宗爆车镜的案件。他说，在亮 灯活动时就曾看到上述2人走在一起， 所以才会怀疑2人是同党。

他呼吁市民别把包包放在车内显眼 的地方，同时希望当局能够加强甲州的 治安。

他也希望当局能够严厉执法，以便 阻赫干案者。