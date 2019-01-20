祝融夜访古鲁蒙批发商仓库．百万杂货商品烧毁 随着年关将至，各商家积极进货，以应付佳节期间市场庞大的需求，甲州古鲁蒙一家杂货批发商的仓库，今日凌晨3时许传出大火，火魔 瞬间将仓库逾百万令吉的杂货商品烧毁。

火仓库的员工纷纷赶往现场了解进一步的详情。（图：星洲日报）

（马六甲19日讯）随着年关将至，各商家积极进货，以应付佳节期间市场庞大的需求，甲州古鲁蒙一家杂货批发商的仓库，今日凌晨3时许传出大火，火魔 瞬间将仓库逾百万令吉的杂货商品烧毁。

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火势一度蔓延至隔 壁的烧焊工厂，所幸火 势及时受控，才未酿成 更严重的损失，工厂业 者的烧焊工具及也工厂 屋顶损毁，面临约20万 令吉的损失。

出动3消拯车39消拯员灭火

甲州爱极乐消拯局局长莫哈末 韩丹表示，该局今日凌晨3 时许接获投报后，于6分钟内抵达火 场，立即展开灭火及救援的工作。

“我们共动员39名来自爱极乐及 古务消拯局的消拯员，出动3辆消拯 车、1辆水槽车及消拯局紧急医疗及拯 救服务队，失火的仓库当时无人，火 势在凌晨4时55分受控。”

他说，失火仓库的面积约60x90 尺，大火将该仓库完全烧毁，火势也 蔓延至隔壁的烧焊工厂，火势及时受 控，令该工厂约5%的部份被或烧毁。

消拯人员奋勇闯入火场灭火。（图：星洲日报）

仓库管理员：离开时没异样

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失火仓库的管理员南利表示，他 在当地工作已约2年，昨日下午5时30 分便离开仓库，当时，并没有发现仓 库有任何异样。

“如今，华人农历新年将至， 仓库也进了不少年关的货物，其中， 以纸尿片居多。员工昨日已将部份货 物放到2辆拖格罗里，准备在今日出 货。”

他说，今早7时许，突然接获公 司的电话，指仓库失火了，于是他也 赶紧到仓库查看，发现整个仓库遭大 火吞噬。

他表示，公司也在近期进了不少 货物，这些货物多是准备批发给马六 甲及其他邻近州属的商家，如今，大 火将所有货品烧毁，损失额超过百万 令吉。

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傅国强：工厂遭波及损失20万

烧焊工厂业者傅国强（52岁） 表示，大约在今日凌晨4时接获火灾的消息，于是赶往工厂查看，发现位于隔壁 的杂货仓库发生大火，火势也蔓延至他的工 厂。

他说，他在当地营业已超过10年，这起 大火将屋顶及部份烧焊材料烧毁，让他蒙受 不必要的损失，估计损失20万令吉。