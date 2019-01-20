最高获2.4个月奖励金·波中36万赏教职员 纵使经济低迷，但波德申中华中学仍对71名教职员过去一年的付出给予肯定，董事会今日共发放36万令吉作为表现奖励金，而当中的表现优异者，最高可获得2.4个月奖励金，齐齐过个大肥年！

波中全体教职员欢天喜地的接领奖励金后，与嘉宾们一起向大家拜个早年。（图：星洲日报）

（森美兰．波德申19日讯）纵使经济低迷，但波德申中华中学仍对71名教职员过去一年的付出给予肯定，董事会今日共发放36万令吉作为表现奖励金，而当中的表现优异者，最高可获得2.4个月奖励金，齐齐过个大肥年！

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其中，60名教职员获得奖励金，而服务未满一年的11名教职员，也获得学校派发红包，以示心意。

值得一提是，波中曾于去年的开斋节向教职员发放1个月的奖励金，加上这次农历新年发放的奖励金，除了最高者可获得3.4个月奖励金，其余的教职员也能获得不少于1.3个月的表现奖励金。

波中今日特别邀请了金群利集团副执行董事主席拿督李典和作为嘉宾，为教职员派发奖励金及红包，李典和不仅是波中永久名誉顾问，也是波中李万国刘岳婵教育基金会永久名誉顾问。

李典和盼师生争取佳绩

“虽然经济不景气，但我相信波中发放的奖励金，对比国内的私立学校而言，也是排在前列。”

李典和指出，董事会这次发放的奖励金，是根据校方所做的个人评估，当中包括基薪与津贴、KPI评估及亮点奖励等，奖励金的发放方式也是建立在“劳者多得”及教职员献身精神的表现上。

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惟他提到，董事会愿意付出可观的奖励金，是因为对大家有很大的期待，但根据校方所提供的资料，波中在2018年的学术及课外活动虽然表现不差，但在政府及统考成绩的表现上，仍有很大的努力空间，许多科目表现都尚未能达到预期的目标。

因此，他希望波中的全体师生，能够发奋图强，在未来的一年争取好成绩。

寻适合价格脱售红股

此外，他说，根据基金会管理委员会的2019年财政预算中，全年总开销将高达90万令吉，其中每月生活津贴及勤工奖由原本的14万令吉增至21万3000令吉，增幅高达48%，惟波中基于获得联邦政府及州政府的拨款协助，令财务亏损获得解决。

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不过，基于经济市场欠佳，基金会中的125万红股目前尚未找到适合的价格脱售，李典和希望，若今年市场情况好转，他会尝试脱售红股，届时教职员在开斋节，仍然能够获得1个月的奖励金。

“但如果市场还是一样低迷，学校就只能给予象征式的红包，给予教职员鼓励。”

感谢波中招收8金群利篮球员

李典和感谢波中招收了金群利集团篮球队的8名学生，尽管这些学生的学业表现并不优秀，但波中仍然录取这些学生，体现了真正有教无类的精神。

他特别提到，天生我才必定有用，虽然有些学生在成绩上表现并不特出，但不代表不能加以栽培。他以自己的二儿子为例，其二儿子在求学时期，即使他用心栽培及购买参考书给孩子学习，但到了年杪，待他查阅参考书时，发现还是空白一片，令他无言以对。

于是，他逐渐放任孩子自由发挥，结果孩子在中四突然开窍，自动自发学习，更主动买参考书，最终在大马教育文凭考试（SPM）考获8A的优异成绩，后来孩子更主动要求就读中六继续深造，而最近，孩子也来其集团给予协助。

李典和相信每个孩子肯定会有开窍的一天，而这些人往往都会变成社会的栋梁。

因此，若有孩子面临求学无门，他欢迎大家到波中报名，波中将为所有孩子打开大门。

莫泰波：增投资减少依赖捐款

董事长莫泰波指出，李万国刘岳婵教育基金自设立以来，已经通过17次的股息进账，总共取得622万5000令吉的收入，除了目前还有154万令吉的存款，另外468万余令吉已经被拨为教职员和学生福利用途，以及投资学校的未来发展。

他说，基金会曾经在2016至2017年共拨出70万令吉，协助减轻董事会所面对的赤字压力。此外，基金会也拨出15万令吉增加投资太阳能计划，预计每年可为董事会带来10%的回酬。

他表示，为了逐步减低对社会捐款的依赖，董事会将增加投资，以开拓稳定的经济来源，他们有信心，一旦新宿舍计划在2020年落实及2021年启用，除了现有的寄宿生人数可从180人逐年增加到400人，也可以为学校带来可观的收入。