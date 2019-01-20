王鸿俊：拟实施渔获登岸量制·更新深海捕鱼执照有条件 （亚庇19日讯）州农业及食品工业部长拿督王鸿俊指示渔业局，研究实施渔获登岸数量制度，规定只有遵守这项措施的渔船才获准更新深海捕鱼执照。

沙巴农业及食品工业部长王鸿俊（右五）与官员在布城拜会农业及农基工业部副部长沈志勤（左五）。

（亚庇19日讯）州农业及食品工业部长拿督王鸿俊指示渔业局，研究实施渔获登岸数量制度，规定只有遵守这项措施的渔船才获准更新深海捕鱼执照。

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州会商禁聘越南渔民

王鸿俊透露，他将带入州内阁会议讨论严厉禁止本地渔船业主聘用越南渔民，尤其是采用越南制渔船的课题。

“为何只有这些采用越南制渔船捕鱼的业者获准聘用越南渔民？其他使用本地制渔船的业者则聘用经沙巴移民局许可的劳工作业？”

他指出，为了确保渔业对州发展取得良好绩效，并对大多数人民有利，当局将实施更多监控及管制条例，让这些拥有深海捕鱼执照的越南渔船业主真正贡献州渔业发展。

52执照逾半数属越渔船

王鸿俊指出，沙巴的52张深海渔船执照中，有31艘渔船属于越南制渔船，这也导致运到沙巴的高质量渔产数量剧减。

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他日前在布城会见农业及农基工业副部长沈志勤与高级官员后，发表说话。

深海执照只发给本地人

大马渔业局批准的深海渔船执照定义为70总吨位及以上渔船，在离岸30海里作业，凡是在沙巴海域活动的渔船，执照申请者须是沙巴州民或沙巴永久居民。

自2015年起，执照申请者不能购置外国包括越南、菲律宾、台湾、中国及汶莱制造的渔船，此外不得使用拖网捕鱼，只允许采用包围网捕及长线钓捕。

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王鸿俊表示，如果深海捕鱼按照渔船执照列明条款运返沙巴，本地人民在鱼产消费将更享有合理价格。

他吁请渔业者包括渔业公会、渔业相关的非政府组织甚至是民众举报违反深海渔船执照条款的渔船，特别是越南制渔船。

较早时，有多艘越南制渔船违反条规，在离岸6海里范围内拖网捕鱼。有几艘违例船只在沙巴海岸线被马来西亚海事局执法单位扣押。

抵触的违例事项多数在禁区内（离岸30海里之内）捕鱼、没有安装船只交通定位系统（VMS）或船身识别二维码破损。

5深海捕鱼执照吊销

王鸿俊指出，政府严厉看待有关课题，抵触深海渔船条例的执照持有者将面对吊销执照的后果。

在31张深海捕鱼执照批给本地公司拥有的越南制渔船当中，有28艘渔船处于活跃状态，这28艘渔船当中有5张执照已被吊销。

“所有渔船执照持有人须提呈船只停泊往返月报，作为监视渔船行踪用途。”

王鸿俊强调，目前没有发出新捕鱼执照，当局经采取保护策略，以免违例捕捞导致沙巴海洋资源消耗殆尽。