谢守钦：玛琳再也疫情受控．甘榜可南新蚊症黑区 格西当区州议员谢守钦透露，柠檬眼的甘榜可南（Kg.Kolam）已成为甲州最新黑班蚊症黑区，取代玛琳再也阿巴迪，共7宗。

卫生局官员上门沿户检查是否有滋长黑斑蚊孑孓。（图：星洲日报）

（马六甲19日讯）格西当区州议员谢守钦透露，柠檬眼的甘榜可南（Kg.Kolam）已成为甲州最新黑班蚊症黑区，取代玛琳再也阿巴迪，共7宗。

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居民须关注住家积水

谢守钦说，玛琳再也阿巴迪路 一带黑斑蚊症暂时受控制， 卫生局在这2个星期已发出11张传票给 发现黑斑蚊孑孓的住户。

每张传票罚款高达500令吉，因 此，居民受促提高警惕，关注住家的积 水，因黑斑蚊孑孓喜滋长在清洁的水。

玛琳乡村社区管理理事会、玛琳 再也居民协会、基督教马六甲长老会及 慈济功德会今日在在玛琳再也阿巴迪 路举行“清洁运动、健康检验及资源回 收”。

阿巴迪路暂无新病例

谢守钦在仪式后透露上述消息时 说，阿巴迪路段过去2个星有4宗黑斑蚊 症，目前暂时无新病例。

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玛琳居协秘书林兴南校长及卫生局 惹米娜医生也在会上致词。

指定清洁活动的阿巴迪路计有：第 6、9、11、13、15及16路。

由于今天是周末，参与清洁活动的 当地居民并不踊跃。出席者包括居协主 席苏德招、谢守钦秘书温金沅及纳登市 议员等。