马珪福：农业部应提供援助·助燕农增产优质燕窝 大马燕窝总商会总会长马珪福促请农业部为燕窝业者提供援助和津贴，让业者掌握更多养燕资讯，进而生产更多优质和标准化的燕窝。

大马燕窝总商会理事会成员配搭燕窝来捞生，并赞扬这道名为“喜气洋洋齐齐捞生”的菜肴。左起为陈瑞云、符懋志、潘家发、张媛媛、刘国民、马珪福、包久星、钟添禧、黄德山及刘美彤。（图：星洲日报）

（八打灵再也19日讯）大马燕窝总商会总会长马珪福促请农业部为燕窝业者提供援助和津贴，让业者掌握更多养燕资讯，进而生产更多优质和标准化的燕窝。

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他说，目前全国75%燕屋的燕窝每月产量不超过1公斤。

“逾6万间燕屋中，5%每月产量少于50公斤，20%产量少于10公斤，75%少于1公斤（约100粒燕窝），希望农业部关注此事，让业者掌握更多的养燕资讯。”

他今日在“2019年招待中文媒体界燕窝臻品盛宴（午宴）暨燕窝年菜推介”上说，燕窝的生产量如今逐年减少，原因是有关业者没有获得更多的养燕资讯的渠道。

他说，目前燕窝业面对最大的挑战是，国家和国际食品安全卫生标准已逐日提高。

“为了让燕窝业者符合世界食品安全卫生标准，业者需要改变思维，纠正旧有的作业程序，让我国燕窝推向更高品质和标准化。”

223办团拜兼燕窝美食宴

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另一方面，他说，该会将于2月23日主办“大马燕窝总商会（两周年）会庆暨2019新春团拜燕窝美食联欢盛宴”，主推以燕窝制作成菜肴美食。

他指出，当日10道菜肴的菜单上，约5道为燕窝菜肴，即“喜气洋洋齐齐捞生”、“马来西亚燕窝品牌清炖金丝燕”、“国宝凤吞燕窝靓汤一族”、“狗不离燕窝包子”及“感恩燕窝百花齐放”。

他补充，有关宴会将在喜来登（八打灵再也）举行，宴开30席，报名截止日期为2月13日。

另外，该会也将主办“2019-2020年东盟燕窝生产国品牌《神灯奖》（The LightAwards）大赛”，当中13个奖项包括《企业诚信名誉奖》、《最高荣耀厨神奖》和《最TOP闪耀网红奖》开放给各界人士参加。

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欲知更多详情可致电马来西亚燕窝总商会秘书处03-67324614。

出席者包括该会顾问刘国民、副总会长包久星、总会长夫人陈瑞云、总秘书符懋志、副总秘书潘家发、新春团拜筹委主席钟添禧、财政黄德山、《神灯奖》筹委会主席张媛媛及副主席刘美彤。