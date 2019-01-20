祈安律年货夜市仅50%开档．陈宝全促小贩快营业 三宝井乡村社区管理理事会秘书陈宝全表示，祈安律年货夜市目前出租了70%档位，该夜市第三天摆摊的小贩仅有50%，他希望其他20%小贩能够踊跃摆摊。

三宝井乡村社区管理理事会感谢一路来支持该年货夜市的小贩。（图：星洲日报）

（马六甲19日讯）三宝井乡村社区管理理事会秘书陈宝全表示，祈安律年货夜市目前出租了70%档位，该夜市第三天摆摊的小贩仅有50%，他希望其他20%小贩能够踊跃摆摊。

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他昨晚召开新闻发布会时指出，该理事会对第一及第二天 的年货夜市是抱着热身心态，虽然如此，前2天出席小贩仅有 20%，让他感到些许失望。

勿选择性周末才摆摊

“今天年景布置正式开幕了，希望租了档口的人踊跃出 席，勿选择性地在周末才摆摊。”

他表示，这就是“先有鸡还是先有蛋”的说法，人们看到 了有档口才会过来，如果档口不多，人们对这里一开始的印象 就会不好，或会影响有心营业的小贩。

他说，有的小贩每年都一定出席支持，他们都有心想要将 该夜市搞好，他劝勉小贩不要因为档位便宜而不在乎。

“我们有当地议员拿督郑国球在背后支持，其实每个档口 给的费用都是不敷的，既然我们有了优势，为何不珍惜？”

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他强调，该理事会不是商业团体，理事都有自己的事业， 他希望小贩加以重视。

他也说，该年货夜市有40个档位，目前还有8至9个空档 位，只要不卖犯法的东西，该理事会都欢迎，而今年的档位手 工的物品较多。

罗明亮：把新年街道搞旺

历史城市政厅市议员罗明亮表示，祈安律多年来都是热闹地 区，尤其是新年期间，而该年货夜市档口也是一个主要的东西，希 望提供机会给商家，尤其单亲家庭。

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他呼吁，目前该年货夜市仅进入第三天，有更多想要卖东西的 商家可以踊跃参与，并把新年的街道搞旺起来。

出席者包括该理事会主席张森兰、财政梁证法、理事周振鸿、 黄怡良、陈秀玲、陆丽芳、郑富升及历史城市政厅市议员傅秋霞。