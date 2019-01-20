主页
地方
古城
课题时间轴

祈安律年货夜市仅50%开档．陈宝全促小贩快营业

2019-01-20 13:18

祈安律年货夜市仅50%开档．陈宝全促小贩快营业

三宝井乡村社区管理理事会秘书陈宝全表示，祈安律年货夜市目前出租了70%档位，该夜市第三天摆摊的小贩仅有50%，他希望其他20%小贩能够踊跃摆摊。
三宝井乡村社区管理理事会感谢一路来支持该年货夜市的小贩。（图：星洲日报）

（马六甲19日讯）三宝井乡村社区管理理事会秘书陈宝全表示，祈安律年货夜市目前出租了70%档位，该夜市第三天摆摊的小贩仅有50%，他希望其他20%小贩能够踊跃摆摊。

广告

他昨晚召开新闻发布会时指出，该理事会对第一及第二天 的年货夜市是抱着热身心态，虽然如此，前2天出席小贩仅有 20%，让他感到些许失望。

勿选择性周末才摆摊

“今天年景布置正式开幕了，希望租了档口的人踊跃出 席，勿选择性地在周末才摆摊。”

他表示，这就是“先有鸡还是先有蛋”的说法，人们看到 了有档口才会过来，如果档口不多，人们对这里一开始的印象 就会不好，或会影响有心营业的小贩。

他说，有的小贩每年都一定出席支持，他们都有心想要将 该夜市搞好，他劝勉小贩不要因为档位便宜而不在乎。

“我们有当地议员拿督郑国球在背后支持，其实每个档口 给的费用都是不敷的，既然我们有了优势，为何不珍惜？”

广告

他强调，该理事会不是商业团体，理事都有自己的事业， 他希望小贩加以重视。

他也说，该年货夜市有40个档位，目前还有8至9个空档 位，只要不卖犯法的东西，该理事会都欢迎，而今年的档位手 工的物品较多。

罗明亮：把新年街道搞旺

历史城市政厅市议员罗明亮表示，祈安律多年来都是热闹地 区，尤其是新年期间，而该年货夜市档口也是一个主要的东西，希 望提供机会给商家，尤其单亲家庭。

广告

他呼吁，目前该年货夜市仅进入第三天，有更多想要卖东西的 商家可以踊跃参与，并把新年的街道搞旺起来。

出席者包括该理事会主席张森兰、财政梁证法、理事周振鸿、 黄怡良、陈秀玲、陆丽芳、郑富升及历史城市政厅市议员傅秋霞。

文章来源：
星洲日报‧古城‧2019.01.19

 
广告
你也可能感兴趣...
 


广告



其他新闻

评论

当您提交时，您等同于同意了Mollom用户私隐政策