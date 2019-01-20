北京故宫：没有满汉全席‧108道是演绎的 满汉全席是民众对清代皇室的饮食想像，北京故宫博物院副院长任万平表示，没有“全席”，只有满席与汉席，而且108道菜是演绎的，实际上没有那么多。

（中国‧北京20日讯）满汉全席是民众对清代皇室的饮食想像，北京故宫博物院副院长任万平表示，没有“全席”，只有满席与汉席，而且108道菜是演绎的，实际上没有那么多。

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北京故宫今年举办“贺岁迎祥—紫禁城里过大年特展”，让民众除游览故宫皇家建筑外，也可以了解昔日皇宫的年节习俗，而策展人任万平在接受媒体采访时，特别表示没有满汉全席。

她指出，事实上只有满席与汉席两种，满席分成1至6等，前3种都不是给活人食用，而是皇帝祭祀过世父母亲时的祭祀宴，只有第4等席才是在太和殿举行的最高等级国宴。

任万平说，满席是在皇宫里举行，汉席则在宫外。满席又分成饽饽宴与酒席宴两阶段，而第4等级满席一般是皇帝过生日、或是结婚才会举办。汉席则像是皇帝到太学讲学后宴请，或科举考试结束后为新科进士举办的琼林宴。

至于满席的菜色也因等级而不同，例如白色印子（方形甜点）有几个、每个几两重，每个盘子里放的干果、鲜果有几两，鲜果还要按照季节做搭配。

任万平表示，在春节前后举办满席，要选择能储存的苹果、梨子等鲜果，例如皇帝生日的万寿宴，在春天可能用桃子、秋天用葡萄，但是点心和干果的数量与种类都是一样的。

对于外传满汉全席总共有各式山珍海味共108道菜色，任万平笑着澄清说，“108道是演绎的，实际上没有那么多”，一般就是十多道。

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根据钦定大清会典则例记载，宫廷宴席分满、汉席，满席又分6等。一等满席用面120斤。属于皇帝与皇后的丧期之奠，备供馔筵、奠筵、近前馔筵，皆用一等满席。

一等满席定额：玉露霜、方酥夹馅各4盘，白蜜印子、鸡蛋印子各1盘，黄白点子、松饼各2盘，合图例大饽饽6盘，小饽饽2碗，红白馓枝3盘，干果12盘，鲜果6盘，砖盐1碟，陈设高1尺5寸。（台湾中央通讯社）