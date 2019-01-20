郑钦亮·大道公司小家子气 前两天有看到南北大道公司宣布在1月31日至2月11日之间暂停所有在收费站的加额服务，以便有助交通顺畅，并呼吁民众可去自动提款机、24便利店及油站等充值一触即通卡，而该段时间正是“大马春运”的时段。照这么看来，过几天大道公司将一如既往宣布小小的收费折扣，这里足以证明他们关注的一向都是收费，再装模作样的请专家向大家建议一些可避塞车最佳上路时段。

周六早上开车途经隆芙大道的时候，整个交通系统几乎瘫痪在大道收费站出入口之处，一公里路走了约一小时，过后才看到原来是对面马路发生一宗小车祸，路过的车辆都慢下来望个究竟，车龙就这样形成了。

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当时车龙后面应该有不少身有急事的司机像我一样，虽然身处离收费站周边不到一公里的路上，却见不到大道公司派出任何一人来服务，比如提供资讯或指挥方向这些有用的小事。环顾四周，你也看不到有什么指示板或资讯板显示前面路况。你只能困在车里干着急，打开导航软件来看，就只是一条长长的红色通道，中间有一个表示前面有车祸的标志，收音机也没有讯息，在大马车龙里，你知道的通常就这么多。

经过收费站的时候，左边司机的一触即通卡感应器疑是出现状况，护栏打不开，他想退车子再试过，后面的车子却靠得太近，更后面的人急躁的响笛，当时我看到亭子里有两名收费站员工在聊得很愉快，在车笛响一阵子之后其中一人才缓缓探出头来看个究竟，没什么动作，脸上也没什么表情，好像是他也不知该怎么办才好。

一会儿一触即通卡有反应了，护拦打开，车子可以向前接龙了，员工就若无其事地回去聊天，这是我在隆芙大道出入口收费站前后塞足一小时之间所看到的唯一收费服务，若是你不幸碰到这种状况，能不发火吗？

年关将近，马来西亚所有高速大道上一年中最繁忙的时刻即将到来，北上南下终点站耗时从4小时车程变15小时的辛苦回家路，是回途痛苦到家甜蜜的煎熬。大道公司这种小车祸即形成大塞车的高昂收费低级服务水平，今年会比往年好吗？游子们的甜蜜回家路，煎熬有所减轻吗？新政府最熟知前朝政府在收费大道项目上的各种弊病，他们执政后，有帮上什么忙吗？

以往每逢过年过节，大道公司最多只是在一些指定的较冷门大道在若干野兽也睡觉的时段提供10%左右的收费折扣，还限制佳节前和佳节后的前后两天而已，完全没让人感觉到一点点温暖和诚意，也说明前朝政府也没有在方面下功夫，所以大道公司没有感觉到必体恤民意的压力，不必让利。

改朝换代后，取消收费站的大话就不要再说了，反正说了也没用，但是总不能连做到比前朝好一点，多一点人性也还是办不到吧？

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比如说，学一学像台湾或日本那样，在最繁忙的大节日时段，在车子最多的大道上，完全扬起护栏，免收费开放通行，目的只有一个，就是让道路更加畅通，不要让收费站前后变成最大停车场。

前两天有看到南北大道公司宣布在1月31日至2月11日之间暂停所有在收费站的加额服务，以便有助交通顺畅，并呼吁民众可去自动提款机、24便利店及油站等充值一触即通卡，而该段时间正是“大马春运”的时段。

照这么看来，过几天大道公司将一如既往宣布小小的收费折扣，这里足以证明他们关注的一向都是收费，再装模作样的请专家向大家建议一些可避塞车最佳上路时段。

现在的问题是不敷应付能力的路况，人们不会感激收费打小折扣的寒酸，人们更需要的是大道大环境的提升。