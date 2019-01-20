新年炖汤煮糖水．药材价格平稳 庆祝新春佳节，一家人吃团圆饭，美味佳肴总会摆满桌，当然少不了用到药材配料，今年中国货源供应充足，所以药材配料价格保持平稳，价廉货美。

炖药材汤用的药材，货源不缺。（图：星洲日报）

（马六甲19日讯）庆祝新春佳节，一家人吃团圆饭，美味佳肴总会摆满桌，当然少不了用到药材配料，今年中国货源供应充足，所以药材配料价格保持平稳，价廉货美。

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就连煮糖水所需的药材用料，价 格同样没有波动，消费人仍可买到便 宜货。

廖茂崇： 煲糖水炖汤消暑补气

甲市天猛公路安和百货参 茸药行东主廖茂崇受 访时说，新春佳节期间，天气都 较炎热，若家家户户能用一些药 材，加上配料煮成糖水饮用，对 消暑解渴有很好的功效。

“煮糖水普遍采用的药材， 计有红枣、桂圆肉（龙眼）、木 耳、百合、莲子、柿饼及橘饼 等，这些药材具有滋润成效，有 的还能用作拜神祭品。”

他说，至于年夜饭，除了肉 类佳肴之外，大多数人家都会炖 煮一道美味药材汤，所使用材料 有当归、枸杞、红枣、党参、玉 竹、泡参、高丽参丝、冬虫草、 桂圆肉（龙眼）及蜜枣等，具有 补中气提神，增强人体免疫系统 的功效。

进口自中国货源充足

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他说，上述药材全部进口自 中国，今年货源充足，价格也保 持平稳。

不过，他说，虽然年关已 近，感觉上市场仍相当平静，中 药店生意同样慢热。

他说，从以往的经验，逢农 历新年来临，药材店的生意量， 按消费市场的需求，都会比平常 增加30%不等。

他认为，年关市场慢热， 相信与原产品价格下滑，经济紧 缩及甫开学，消费人开销大有关 连，以致药材店至今生意仍比去 年逊色，预料要到新年前的一两 个星期才会有起色。

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他说，除了药材配料之外， 新春礼篮、保健品如鸡精和燕 窝，也是农历新年的送礼佳品， 广受消费人欢迎。