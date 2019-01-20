芙宝石园居民被偷到怕．飞天贼爆窃逾万财物 芙蓉宝石花园（Taman Permata） 治安不靖、窃案频传，居民直呼“被偷到怕”，今早再发生一宗“飞天贼”爆窃住家案，小贩夫妇损失逾万令吉财物。

3间睡房都被翻箱倒箧，其中主人房的情况最糟糕。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉19日讯）芙蓉宝石花园（Taman Permata） 治安不靖、窃案频传，居民直呼“被偷到怕”，今早再发生一宗“飞天贼”爆窃住家案，小贩夫妇损失逾万令吉财物。

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事主陈桂华（61岁）与太太蓝玉香在芙蓉公市摆档 售卖鱼丸粉，他们指出，今午约1时30分收档回家，进入 家门后，惊见睡房被翻箱倒箧，一片凌乱，而住家后门被 打开了，心知不妙。

其中一间睡房的天花板开了“天窗”，屋顶瓦片也被掀开，相信窃贼从屋顶潜入屋。（图：星洲日报）

掀屋瓦潜入

“检查了屋子里外，我们发现第 二间睡房的天花板开了‘天 窗’，屋顶瓦片也被掀开，相信窃贼是从屋 顶潜入，而原本放在客厅的一串住家钥匙不 翼而飞，相信是被窃贼拿去开后门逃走。”

他们指出，损失的财物包括纸钞、硬币 和金饰，初步预算总值达1万3000令吉。

“3间睡房都有被搜索过的痕迹，其中 主人房的情况最糟糕，还得花很多时间和精 力去收拾；我们回来时发现房间的灯都亮 着，估计窃贼潜入屋时天未亮。”

蓝玉香说，他们在当地住了约16年，治安向 来不好，不时听邻居们说东西被偷，没想到现在自 己也中招了，而失窃的金饰是她的嫁妆，令她很心 痛。

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宠物鸟也偷

当地居民异口同声指出，过去经常发生门口 物品被偷的事件，就连宠物鸟也不放过，大家已经 “被偷到怕”，有一次半夜时分，窃贼拿着大铁剪 尝试剪开锁头入屋，被住户发现后丢下干案工具逃 跑。

接获通知的罗白州议员周世扬也到场了解情 况，并提醒事主向警方报案。

他也奉劝民众勿将太多现款和贵重物 品留在家中，尤其是现金，应该存在银行 里。