东姑再因阿比丁·华诞发想 政府承诺最高统治者的司法保护和公众的言论自由，同时，也应加强对付煽动暴力的人。那些以“保护王室”之名寻求“报复”的人，实际上正在剥削他们自己的权利。我认为，他们应该以其他方式表达对王室的忠诚，例如在某些正面的事情上取得成就，为王室和国家带来荣耀。人民在一年之内也有许多可以向最高统治者表达心意的机会，例如在王室担任赞助人或出席的军事活动、宗教聚会、大学毕业典礼、慈善活动或体育赛事等。然而在这其中，就属王室诞辰最具精神意义。

12年前，我从海外求学和工作多年后再回到马来西亚，重新适应这里生活。两年后，父王成为森州第11任最高统治者，双溪乌绒酋长当时在神安池王宫大殿作出这项宣布，那是一个无法提前预知的事。就这样，母后成了东姑安潘勿刹，皇兄为神安池东姑勿刹，而我的生活也发生了许多变化。

广告

在个人层面上，许多原本鲜少人关注的事，突然成了大家谈论、猜测和编故事的课题（到现在还是如此）。当然，与此同时，新的机会也随之而来。

许多人对所谓的“社会精英人士”的批评是：他们与现实世界脱离。但是，这件事在我看来完全相反，因为这些年我被赋予许多角色，让我有机会从中体验多元面向的马来西亚人的生活，这其中涵盖了不同的人口结构、机构与地理位置。若非如此，我想我永远不会有这些体验。我也希望透过撰写文章（在父王登基前就开始了），分享我在这些持续不断的学习与教育中所得到的收获。

我在如此多元体验中所得到的收获之一，就是珍惜大家对王室抱持的多种看法。当然，不是所有看法都是正面，有些偏见是如此地根深蒂固，以致没有任何事情能够改变他们对某人或某单位的看法。我还遇过更“狡猾”的“剧情”，例如在父王登基的数星期前，我突然成为一个前所未闻的羽球竞赛赞助人——主办单位以我的名义筹款。

无论如何，在绝大部分的情况下，我发现我国人民，不论种族、文化和宗教，都以我国独有的王室体制感到骄傲，他们真心希望王室在塑造国家的过程中扮演重要角色。尽管这些角色的形式有些差异，但是在我国政治日益两极化的这个时候，我们看到大马人民将王室视为对抗社会极端分子的堡垒，也有的将王室视为外来威胁冲击传统价值观的捍卫。他们双方都将请愿书送到国家皇宫，双方都声称是在捍卫联邦宪法。（为了让联邦宪法与国家愿景得到更广泛的共识，我已写了很多。）

近日，许多人因针对王室发表意见而引来公众讨伐，有的甚至丢了工作。当然，人们都应该知道，在社交媒体上，一则发表意见的公众帖文，将同样地引来表达立场的回复，但是这与在网络上贴出住家地址，使家人受到威胁，是完全不同的事。雇主是否有权因社交媒体帖文而辞退员工、这些事件是否让公司蒙羞的课题，都应该被摆上辩论台讨论。

政府承诺最高统治者的司法保护和公众的言论自由，同时，也应加强对付煽动暴力的人。那些以“保护王室”之名寻求“报复”的人，实际上正在剥削他们自己的权利。我认为，他们应该以其他方式表达对王室的忠诚，例如在某些正面的事情上取得成就，为王室和国家带来荣耀。人民在一年之内也有许多可以向最高统治者表达心意的机会，例如在王室担任赞助人或出席的军事活动、宗教聚会、大学毕业典礼、慈善活动或体育赛事等。然而在这其中，就属王室诞辰最具精神意义。

广告

在庆祝森州最高统治者71岁华诞的1月份里，充斥着各式各样的庆典活动，如祝寿平安曲演奏（此次由摩洛哥带领）、演唱会（包括卡拉OK比赛）、足球、电子竞赛、弈棋、藤球、自行车、钓鱼、拔河比赛和烟火秀等，还有来自政府部门、法定机构、大学、武装部队、商界及个人所赠送的蛋糕与礼物等。这些活动所营造的欢庆气氛，完美配合了严肃的军队游行和富有文化习俗的赐封仪式。然而，在这一切之上，最高统治者的王室功能，是我国民主运行的核心，也是这一代及未来世代人民最感激的。