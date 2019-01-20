江迅·你有多久没写过钢笔字了？ 把字写得端正、大方、得体、美观，能提升人的审美感，练耐心、练恒心，修身养性，延年益寿，都说字写得好，做人也差不到哪里去。硬笔书法赋予中国书法艺术现代气息，是中国现代书坛的一朵鲜花。

你多久没有写过钢笔字了？我有20多年了，移居香港最初两年，我还是会偶用钢笔写字，当然那时还没有使用电脑。

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前些日子，去上海公干，在下榻酒店的边上是静安公园。穿过公园，在梧桐林荫大道上，总能看到几个书法爱好者市民，站着躬身用大水笔沾清水在水泥地上写字，诸多市民围观。在一排大榕树下，七、八米长线上悬挂着10多幅钢笔字作品，边上一位七八十岁的男子，正用钢笔书写，清雅秀劲的硬笔书风，令围观者啧啧称赞。

12月的一天，在上海嘉定，上海当代硬笔书法院宣告成立，第一次代表大会举行。会上宣布，2019年4月上海当代硬笔书法院新址将在嘉定远香湖畔落成，这一社会团体从事硬笔书法创作、理论研究、展览交流、普及推广，填补了30多年来上海的一个空白。硬笔书法院首批35名院士，以上海书家为主，也有来自香港、台湾、澳门和澳洲的硬笔书法家。硬笔书法是上海有历史渊源的文化品牌，硬笔书法的概念始于30年前的上海。日前，香港有媒体报道说，香港大书法协会成立。我读新闻发现香港也有个硬笔书法艺术协会、中硬书协香港女书法家协会等，这才知道香港也有人在推广硬笔书法。

古人有云，见字如晤。中国人要写好中国字。写一手得体的好字，无疑是一个人文化修养的外露。要践行大书法理念，即“中国人、中国心、中国字”的文化理念。硬笔书写按理说是人们日常生活的主要书写形式，是最为“亲民”的一种书法形式，是社会参与度最高的书写。硬笔书法是最年轻的书法形式，它替代毛笔书法不过百年。在推广硬笔书法的同时，人们仍倡导毛笔书法的重要性。

今天，中小学生汉字书写的现状令人担忧。硬笔书法的最大挑战者是电脑键盘。这些年，人们用笔写字明显减少了，随着电脑普及，钢笔的使用渐渐消失。人总是喜欢快捷、简便的书写工具，圆珠中性笔的使用取代了几十年流行的钢笔，接着电脑打字取代了人工书写。如今，提笔忘字的尴尬，不仅发生在中小学生中，在高素质高学历人群中，同样比比皆是。

记得我是在上世纪50年代读小学时开始使用钢笔的。几毛钱一支钢笔，还需要买一瓶蓝色墨水。一支钢笔可用几年，笔尖若是合金制的，十几年后还能用。国产名牌钢笔当数金星牌、英雄牌。结婚那年，内人还买了一支英雄牌钢笔赠予我，花了六、七元人民币。还记得，上世纪有硬笔书法杂志，有硬笔书法比赛，有庞中华、顾仲安的钢笔硬笔字帖。

跟圆珠笔、水笔相较，钢笔写字显得更坚实，不浮华。钢笔与纸接触属于滑动摩擦，容易掌握，圆珠笔因笔尖有小珠子，属滚动摩擦，不易控制，水笔虽也是滑动摩擦，但笔尖质地没钢笔坚硬，效果不及钢笔。用钢笔写字有弹性，有笔锋，对写好毛笔字有基础作用。毛笔在点划粗细、轻重上是书写者透过控制柔软的笔头来体现的，而硬笔就要求书写者直接用硬笔笔头的按压轻重来体现。毛笔有中锋、偏锋、侧锋、逆锋、藏锋等运用，而硬笔书法不用这些，它是运用按笔和露锋。

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把字写得端正、大方、得体、美观，能提升人的审美感，练耐心、练恒心，修身养性，延年益寿，都说字写得好，做人也差不到哪里去。硬笔书法赋予中国书法艺术现代气息，是中国现代书坛的一朵鲜花。