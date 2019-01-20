新春饰品卖断货．业者忙补货应付市场 华人农历新年又要到来了，市面上的新春饰品早已陆续上架，虽然距离过年还有一段时间，但新年装饰品已出现卖断货的现象，为了应付接下来的市场，业者急忙补货。

猪年当然少不了金猪扑满，许多人都会买回家，讨个发大财的好意头。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉19日讯）华人农历新年又要到来了，市面上的新春饰品早已陆续上架，虽然距离过年还有一段时间，但新年装饰品已出现卖断货的现象，为了应付接下来的市场，业者急忙补货。

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购买新年装饰布置家居，是华人 的过年习俗，家家户户都会买一些新 年装饰布置家居，而商家也会在店内 增添新春装饰，营造喜气洋洋的春节 气息，随着农历新年的脚步渐近，市 面已掀起购买新年装饰的热潮。

可爱的金猪造型装饰品，讨人欢心。（图：星洲日报）

商店样品也被买走

今年将迎来金猪年，市面上当然 少不了可爱的金猪造型饰品，如印有 金猪图样的红包封、春联、吊饰及灯 笼等，而且款式更加新颖。

《花城》社区报走访市场，只见 各类新年装饰品已高挂在商店，店内 还播放新年歌，顿时充满春意。

受访商家指出，新年装饰品已于 1月初上架，让顾客慢慢选购，虽然市 道不景气，但农历新年是华人重视的 节日之一，所以大家还是会购买来应 节。

有的商家说，因为金猪造型可 爱又讨人欢心，市场更大，一些金猪 饰品已被抢空，就连商店的样品也被 买走，因此，他们已抓紧时间进行补 货，以应付市场需求。

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商家也说，装饰品皆来自中国， 虽然百物膨胀，今年的价格没有调 涨，大部份都保持原价，有的还降 价，也相信是消费税取消所致。

猪年的立体装饰，备受市场的欢迎。（图：星洲日报）

林慧婷：金猪饰品最好卖

芙蓉拉杭路万家省 员工林慧婷说， 越靠近过年，人潮越见踊 跃，有些饰品已被扫光， 甚至有者不介意购买店内 的样品，其中印有金猪的 装饰销量最高，为了应付 接下来的市场，老板已尽 快补货。

她指出，商店在圣 诞节前，已将新年饰品上 架，当时已吸引不少顾客 购买，金猪造型的饰品非 常讨人欢心，所以比较受 欢迎，加上价格不高，成 功吸引更多顾客。

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她表示，有些顾客会 一天光顾数次，看见美丽 又低廉的产品，再带亲友 过来购买，毕竟新春一年 只有一次，家家户户都会 购买来应节，此外，过年 的市场需求较高，所以在 过年期间的营业时间会延 长至晚上10时。

红包封印上猪公仔，深受市民的喜爱。（图：星洲日报）

吴国福： 顾客来自各年龄层

芙蓉德利书局东主吴国福说， 相信是销售税调低至0%的关 系，大部份的新春装饰品也随之调低， 因此，除了获得熟客的支持，还吸引了 新顾客光顾，顾客群来自各年龄层，他 们除了装饰住家，有的也会买给长辈或 亲友。

他指出，今年许多装饰品以绒布质 地居多，品质比往年改进许多，看上去 质量比较好，也比一般的饰品耐放，设 计精美又配上金光闪闪的金粉，吸引许 多顾客的目光。

他表示，人潮已陆续增加，可感受 到浓厚的过年气氛，创意的猪公仔造型 装饰品最受市场欢迎。

他说，现今许多银行或商家，都会 特别印制红包封派送给顾客，但这不影 响红包封市场，仍有许多人特意购买红 包封，而且还有人特意买来收集。

芙蓉德利书局已高挂红彤彤灯笼，新春气息浓厚。（图：星洲日报）

冯玉意：新春饰品保持原价

芙蓉公市583档口东主冯玉意说，现 今的生意不容易做，所以今年不 敢再涨价，担忧没有生意，因此大部份的新 春装饰品保持原价。

她指出，相比往年，人潮明显变少， 相信是公市还在装修中，以及泊车位不足所 致，加上天气太热，市民也不愿在临时摊位 久留，而她也不会长时间摆档，中午12时已 回家避暑，严重影响生意。

她透露，虽然市场淡静，目前，还是有 顾客前来购买装饰家里，配合猪年的到来， 当然少不了金猪造型的装饰品，金猪饰品也 是询问度最高的商品。