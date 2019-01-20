声带过劳废唱功·蔡卓妍誓不再秘婚 蔡卓妍19日现身电影《非分熟女》出席谢票活动，她表示要全裸演出没感到牺牲大，只要能拍到观众喜欢的角色就好。有指她能凭该片问鼎影后，她开玩笑指：“是宣传而已了！”

（图：香港明报）

（香港20日讯）蔡卓妍19日现身电影《非分熟女》出席谢票活动，她表示要全裸演出没感到牺牲大，只要能拍到观众喜欢的角色就好。有指她能凭该片问鼎影后，她开玩笑指：“是宣传而已了！”

广告

早前在访问中提到她冲动嫁前夫郑中基，蔡卓研坦言：“现在我的整个人的状态是最好的时期，以前很介意别人的看法，以前很被动的做过一些事情！现在会先想好！婚姻是一个很大的决定！听上天安排！”问到跟男友可有结婚计划，她笑言：“我们很好！很开心！我也不急的！”可是经历过之前秘婚，如再婚应该会公布，希望得到大家祝福。

阿Sa与男友感情稳定。

她近日在访问中透露声带出现问题未能唱歌，连Twins世界巡回演唱会也因她被迫提早完成。她承认问题已缠扰她近两年，需要停一停不唱歌，指要休息和不说话几个月才治愈，认为是上天给她启示，今年专心拍戏。