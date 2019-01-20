李群熙‧哀华教内争不息 这是一个不讨好，也容易引起争议的课题，可是看到华教总是在内讧阋墙，心里很难受。哀痛之余，遂甘冒大不韪，提笔写下此文，希望或有助各方冷静思考，使争论降温。

这是一个不讨好，也容易引起争议的课题，可是看到华教总是在内讧阋墙，心里很难受。哀痛之余，遂甘冒大不韪，提笔写下此文，希望或有助各方冷静思考，使争论降温。

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进入主题之前，先看一个统计数据。目前，我国华裔人口，占总人口3200万的23%，扣除百分之几的未成年等，关心华教者，顶多剩下20%。

占人口不到20%的关心华教者，要面对一路来歧视，压制华教，始终坚持贯彻“一个民族，一种文化，一种语文”终极目标的极端主义者，理应紧紧团结在一起维护华教权益才是，孰料事与愿违，几年来，却内斗不息，不知伊于胡底。例如，新政府食言，没及时履行承认统考的承诺，华教界并没有一个统一的抗议和行动据理力争，反而慢慢地接受“给他多一点时间解决”的妥协方案，把一里路变成难如上青天的万里路。

前几年的董总之争，算告一段落了，但你有想一想吗，昔日董总的金字招牌，作为捍卫华教的堡垒，以及被称为“民间教育部”的崇高地位也随风飘逝，不再响亮！谁是始作俑者，由谁来承担这个可悲的责任。

如今，陈大锦坐上董总主席之位尚未稳、未暖，就受到挑战：前柔州董联会署理主席萧庆璋公开指他顽固和自私，说他违章行事，屡劝不听。萧氏已就柔州董联会的合法性向警方报案，亦向社团注册局提呈投诉书，据他最近向星洲日报透露，社团注册局已展开调查，并会在近期发函于柔州董联会的主要负责人。他还说，若查实违章，则柔州董联会将遭社团注册局勒令解散，结束7O年的历史使命，柔州董联会的基业毁于一旦。陈大锦的董总主席职位亦将拱手让人。

本是同根生，都是独中负责人，如今闹得水火不容，为华教，不能让一步，海阔天空吗？

其次，宽中董事会与校友会不咬弦也是公开的事实。2012年，以校友会为一方的会员，否决了董事会寻求拆除敬、乐两旧楼的议案；前年，即2017年年底，校方开特大，表决两大议案，（一）以不超过8300万令吉建设分校，（二）修改章程，表决前，双方都卯足全力过招，表决结果，74%出席会员通过第一议案，54%支持第二议案，唯未达法定票数遭否决。

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本月初，校方订于12日再开特大，寻求在原有的8300万令吉的基础上，增加8%的可能性开支等，新加坡宽中校友会会长，通过媒体提4点疑问，表决结果以94%通过议案。

董事会与校友会间的争端牵涉很广，积怨很深，虽经有心人热心调解，均功败垂成。其结果不但影响士气，也在某种程度上影响筹款成绩。

身为宽柔人的一分子，我和许多同学一样，都恳切期盼双方，在建设得来不易的第二分校的大前提下，最少暂时把各自认为有理的争端搁置一旁，或各自为分校尽力，以宽阔的胸襟，展现宽柔人精神，为宽柔人立下榜样。

华教内争还有如何看待关丹中学的分歧，最近政府拨款给全国独中，关中亦有份，结果把行动党也卷入漩涡，真是越搞越乱。

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世上没有完美的人，也没有完美的组织，有时候，忍一下，回头仍然是好朋友好同事。

不要把几十年的老朋友，一夜之间，变成敌人了。