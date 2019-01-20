动员兽医打疫苗检查皮肤问题．毛孩避风港首获私企赞助 毛孩避风港收容所（FurryKids SafeHaven）第一次获得私人企业赞助，动员多名兽医到收容所为毛孩注射疫苗及检查皮肤问题。

来自比德生科的兽医为有皮肤问题的毛孩注射药物；左二为祝千羚；右一为丽莎。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉19日讯）毛孩避风港收容所（FurryKids SafeHaven）第一次获得私人企业赞助，动员多名兽医到收容所为毛孩注射疫苗及检查皮肤问题。

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毛孩避风港署理主席兼收容所负责人 丽莎指出，这个愿意赞助毛孩的公司为比 德生科（PeterLabs Holdings Berhad）， 该公司送给毛孩的都是一些营养产品和药 物，而她和毛孩避风港组织成员都非常感 恩，能获得这家企业的热心赞助。

“我们一直都很努力的寻求私人企业 给予我们一些资助，毕竟我们是一个非营利 组织，但在照顾毛孩方面的花费非常高， 我们需要一些药物、食物等的赞助。”

丽莎： 收容毛孩数量直线上升

丽莎说，自从和州政府展开合作，把 捉狗队捕捉的流浪狗收到收容所以 避免安乐死重演后，该处的毛孩数量便一直在 增加，基于政府方面暂时还没有任何固定性拨 款，市议会和森兽医局也没有给予资助，因此 该组织只能向个人及企业征求。

“我们除了从捉狗队的手中接过被捕的 狗只，一些以巫裔族群为主，居民自设‘人道 式捕捉笼子’捕获的狗只，我们也会去拿走， 一方面是担心这些狗只被捕后的善后问题，另 一方面也希望能鼓励这些人道捕捉流浪狗的居 民，毕竟捕捉总好过毒杀。”

丽莎强调，加上一些特殊个案比如严重 受伤的拯救个案，组织每月的花费变得非常庞 大，这些狗只的医药、结扎、食物等费用，每 月要花上数万令吉。

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祝千羚（左）为收容所的狗只检查皮肤 状况。（图：星洲日报）

热心人捐助杯水车薪

虽然获得一些热心人士的不定时赞助，但 却是杯水车薪，只能减少重担，却未能解决该 组织每月的开销问题，因此她和组员近期都在 发信给私人企业机构寻求赞助。

“其实我们都知道企业公司每年会履行 企业社会责任（CSR），所以很积极的发信求 助，但许多都不获回应，有的则直言公司只援 助人类，没有赞助动物。”

比德生科允赞助最大喜讯

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丽莎说，比德生科答应赞助的回应，是组织成立以来最大的喜 讯，特别是这个时刻，让她和成员都感到很欣慰，而她希望接 下来能有更多企业公司也考虑给收容所赞助和协助，毕竟动物也是生命。

“很多人会认为，人类比较需要帮助，但却忘了如果忽略动物福利 和所需，也会给人类带来麻烦，比如很多人投诉流浪狗数量多，觅食把垃 圾桶弄得乱七八糟，有的则追人导致小孩跌倒受伤；动物没有办法如人类 般思考，所以我们人类必须协助这些动物，减少它们和我们的问题。”

她强调，当人们照顾了动物福利，面对的问题也会减少；当个负责 任不弃养的人，或给狗只结扎减少繁殖，给予食物降低它们到垃圾槽觅食 的几率，都是一些好方法。

比德生科董事经理林宗成、执行董事叶晓萍、公司旗下的多名兽医 等，在昨日早上11时也亲自到访毛孩避风港的收容所参观、了解情况及为 毛孩注射疫苗和提供所需的营养品等。

叶晓萍：探访了解收容所需求

叶晓萍指出，比德生科公司是第一次把履行企业社会责任的活 动，“送”给动物，是一项全新的尝试，也希望这次的接触， 能让该公司的兽医有不同的体验。

“比德生科约有40年历史，是一家从事动物卫生和营养产品业务的 上市公司，而平时的产品和服务主力都放在农场饲养的家畜，代理一些产 品，同时也有研制自家的产品。”

她直言，这次和团队前来是想要更了解收容所的需求，并希望在能力 范围内给予一些帮助。

筹备这次活动的兽医祝千羚则说，除了准备疫苗和一些营养品之外， 也会给收容所的犬只带来犬用沐浴露。

“我之前有了解到这里有些狗只面对皮肤问题，所以也会针对皮肤情 况对症下药，希望能有所帮助。”