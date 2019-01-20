张吉安·比悲伤更悲伤的猪年 既然官人纷纷网开一面了，华社应该可以安心地过一个有“猪”的猪年了吧？事实并非如此。过去一周，忙于筹备迈入第六届的《茨厂街 . 年味节》，其中一个项目特邀了两位本地书法家郭温和与郑英杰用水墨画像，绘出28幅以猪为题材的《富硕足迹》年画展。岂料消息一出，两个华团长辈知晓后，紧张兮兮地先后来劝诫，斥责要懂得尊重他族的感受，还是撤换主题为妙，千万别制造机会让有心人来踢馆！千年流传的生肖文化，依然遵循着活用、通俗、风俗、民俗的日常性，总之，12种动物，缺一不可，纳闷是，华社领袖连传承自身文化都唯唯诺诺，甚至还需要他人赋予自由？“鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡” 可以光明正大地轮替，偏偏轮到最后的“狗猪”上阵，问题就来了？12年前本来没问题的，问题是，现在才有问题。真的，越想越悲凉。

猪年，可以有猪吗？照逻辑来说，这是一个不太恰当的问法，反观在马来西亚，这是极其合乎情理的疑虑。

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已经忘了从那一年开始，每一年顺应华人农历新年，大马邮政局也跟随世界各国推出生肖主题邮票的风尚，印象中有兔年、龙年、蛇年、马年、羊年、猴年，直至去年狗年，当局以比较安全的手法推出工作犬为题的首日封，文案里还特别强调工作犬对我国安检和救援领域的巨大贡献，结果无惊也无险，连友族同胞也前往排队抢购，所幸没人找碴、挑衅某方人的情绪。反观今年，正当集邮爱好者在观望之际，刚过去的1月15日，邮政局一反多年来推出生肖邮票的做法，想必也是避嫌麻烦，改为推出我国5大节庆的邮票，涵盖了华人新年、开斋节、屠妖节、卡達山和伊班人的丰收节。不过说来有趣，就在那一款农历新年邮票，红彤彤色泽小全张上，画上舞狮、红灯笼，还有一个小孩举起竹竿垂吊的红炮，就在炮仗的顶端四方盒子，终于找到一个生肖字样！那不是“猪”，而是一个“亥”字，显而易见避开了争议，也勉为其难地做到顺哥情又顺嫂意。

照理说，猪的生肖图腾在家国消失，并非一朝一夕之事。其实早在10年前的跑马月历上，一般惯有的生肖图览，突然在一夜间被窜改了，当十二生肖的每种动物图样排列到最后，偏偏猪的图像在不知觉下被移走了，取而代之的是 “亥”字，这究竟是哪一方的明文规定，还是华人怕惹事，而自我审查了？ 后来的后来，比悲伤更悲伤的事发生了，连带狗也遭殃了，仅剩一个“戌”字。

今年，适逢迎来希盟新政府担政的第一个华人新年，开明尺度总比前朝好一些些吧？就在邮政局推出节庆首日封翌日，联邦直辖区部长卡立沙末出来回应：“ 据我所知，政府没有指示，新年禁止猪的肖像！” 说也奇怪，连接3日，再来一则跟猪有关的新闻出炉：“砂拉越旅游局推出婆罗洲须猪图样红包封，向华人贺年！” 新闻一出，网上有人转贴赞许声连连，看上去就像是领了一封不可思议的天降年礼！乍看下，此举是当局良善地向华社派定心丸，然而，再深层想一想，国家独立都超过半个世纪了，连身为国民百姓过个佳节能不能或该不该延续自己的文化习俗，还要劳烦官人来说明或允准，这简直是彻底比悲伤更悲伤的事。

既然官人纷纷网开一面了，华社应该可以安心地过一个有“猪”的猪年了吧？事实并非如此。过去一周，忙于筹备迈入第六届的《茨厂街 . 年味节》，其中一个项目特邀了两位本地书法家郭温和与郑英杰用水墨画像，绘出28幅以猪为题材的《富硕足迹》年画展。岂料消息一出，两个华团长辈知晓后，紧张兮兮地先后来劝诫，斥责要懂得尊重他族的感受，还是撤换主题为妙，千万别制造机会让有心人来踢馆！千年流传的生肖文化，依然遵循着活用、通俗、风俗、民俗的日常性，总之，12种动物，缺一不可，纳闷是，华社领袖连传承自身文化都唯唯诺诺，甚至还需要他人赋予自由？“鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡” 可以光明正大地轮替，偏偏轮到最后的“狗猪”上阵，问题就来了？12年前本来没问题的，问题是，现在才有问题。真的，越想越悲凉。

正当国人正懊恼该怎么对待猪年之际，身在一桥之隔的友人，传来一组新加坡牛车水展出的系列 “猪” 灯饰，形态不一，大大小小加起来一共有180个造型之多！本以为友人是以邻国如此开明的景观，藉故来调侃一下自己的家国。万万没想到，他链接过来的新闻，是该国子民纷纷批评灯饰不美观，指像一只 “脏猪”、“炖猪”，丝毫没有一点喜气氛围！乍看下，心里顿然莫名苍凉，比起新加坡处处可见的180只猪，我们这里连挂幅年画像，都会遭自家人斥责。

究竟谁会理解，马来西亚华人过的，是一个比悲伤更悲伤的猪年？