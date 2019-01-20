警区会客日有优惠‧銮缴罚单效率佳 柔佛交警的交通罚单优惠首次来到居銮警区，不过人潮不如预期众多，现场缴费队伍以均速前行，民众纷纷表扬效率不俗。

民众清早来到居銮警局排队取号及查询积欠罚单。

（居銮19日讯）柔佛交警的交通罚单优惠首次来到居銮警区，不过人潮不如预期众多，现场缴费队伍以均速前行，民众纷纷表扬效率不俗。

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配合会客日的举行，居銮警局今、明连续两日上午8时至傍晚5时，在警局内特设流动柜台，提供缴付交通罚单折扣50%的优惠，并举行展览宣导防范罪案意识。

现场民众遵守秩序，先查询罚单及领取号码，再到柜台核对罚单金额，最后才到收款处缴付罚款，平均耗时大约30分钟就能完成所有程序。

不过，有受访民众反映，他们到柜台查询后才知道积欠了未知的罚单；他们认为，警方需改善沟通效率，应确保民众收到警方寄出的罚单，以避免错过缴付罚款的优惠。

王金华：曾超速未知被罚

王金华（59岁，汽车冷气批发）提到，这次前来缴付罚款，他才发现2012年曾在居銮往峇株巴辖路被开出超速罚单，但因事隔已久，他已无印象，而他认为驾驶人士容易在该路段不小心超速，当局应采取措施提醒民众。

罗恺君：应至少70%折扣

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罗恺君（37岁，油棕业者）这次需要缴付4张罚单。他表示，有些罚单原本只要早还就有优惠，只需150令吉，但超过61天就恢复成300令吉。

“折扣优惠50%，还是一样要还150令吉，因此不如尽早缴交罚款，折扣的意义并不大，希望当局能提供至少70%的折扣优惠。”

叶志伟：查了才知累积23罚单

叶志伟（36岁，保险业务员）表示，他不曾收过当局寄出罚单的通知函件，今日前来查询才知道仍有10年前的罚单未缴，并在古来、新山等地区累积了多达23张罚单，当中大多数是在高速公路超速，为此需要缴付1800令吉。

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“超速收到罚单是应该的，趁这两天来缴付罚单还有优惠，所以我还是尽快清掉所有罚单。”

黄先生：一小时完成程序

黄先生（60岁，退休人士）表示，他上午9时许便抵达现场排队，约1个小时便完成所有程序，他也顺道替家庭成员缴交罚金。