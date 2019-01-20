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兰斗班让甘榜巴谷斯渡头．截获20非法入境者

2019-01-20 14:02

兰斗班让甘榜巴谷斯渡头．截获20非法入境者

大马边境严防机构（Aksem）在兰斗班让甘榜巴谷斯的非法渡头，截获20名非法入境者。
落网的非法入境者。（图：星洲日报）

（哥打峇鲁19日讯）大马边境严防机构（Aksem）在兰斗班让甘榜巴谷斯的非法渡头，截获20名非法入境者。

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边境严防机构丹州指挥官鲁斯里 卡林说，执法人员是周三清晨5时左 右展开行动，在上述非法渡头停放的 2辆国产轿车和休旅车中，截获非法 入境的20名缅甸籍男女，包括一名仅 4个月大的婴儿。

一名相信是“接头人”的本地男 子也在这起行动中被捕。

鲁斯里卡林在记者会上这么表 示，他说，执法人员在行动中开了一 枪。

司机开车撞执法员

“男司机试图逃跑，欲开车撞向 执法人员，执法人员只好朝轿车轮胎 位置开一枪。”

他补充，落网的非法入境者中， 15人是男性，4人是女性，年龄介于 15至43岁。

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他说，该局是根据民众 提供的情报，而迅速采取行 动。

他表示，这起案件在 2017年反人口走私和贩卖法令 下进行调查。

文章来源：
星洲日报‧东海岸‧2019.01.19

 
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