校外遇陌生人叫上车．小六生险被掳 “上车！”一名六年级华小生在校外遇到陌生人唤他上车，幸好他机警逃跑！

男童差点在图中地点被掳走，右上角为学校礼堂，旁边是印度店。（图：星洲日报）

（金马扬19日讯）“上车！”一名六年级华小生在校外遇到陌生人唤他上车，幸好他机警逃跑！

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这起事件是昨日下午4时 许，在金马扬华小礼堂后面靠近 印度店的地点发生，差点被掳走 的小孩，逃脱后也告诉家人，家 人之后到警局报案。

小孩的祖母（不愿透露名 字）今日受询说，男孙昨日没补 习，事发前是要到学校礼堂找朋 友，看朋友有没有去打球。

“从孙子后来口述得知， 他在校外看到一辆车，车里有3 名印裔青年，他们看到孙子就打 开车门叫他上车，孙子当时很害 怕，拔腿就跑，跑回我们的店告 诉我们经过。”

她说，幸好孙子当时有戒 心，没有傻傻地听他们的话叫上 车就上车，否则真的不堪设想，由于孙子当时惊慌，没有留意轿 车的颜色和车牌，也不清楚什么 车款。

“孙子告诉我们后，我儿子 有到现场了解情况，但这些印度 人已经不知去向，我们也到警局 报案。我们店跟事发地点距离不 到1公里，平时孙子也会徒步去 学校，发生此事后，我们不敢让 孙子自行到校了。”

她说，之前曾听闻驾车掳孩童的事件，相信在小地方更容易 发生，希望家长多注意可疑人物 和车辆。