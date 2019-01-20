黄文民·食肆卫生令人担忧 “我在脸书上看到你，你红了！”、“有数千余人已经转载有你的照片！”这几日，无数身边朋友一直对我说出这番话。此话的由来，背后有着一段故事。

“我在脸书上看到你，你红了！”、“有数千余人已经转载有你的照片！”这几日，无数身边朋友一直对我说出这番话。此话的由来，背后有着一段故事。

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话说，数日前我随同直辖区贸消局官员到孟沙一带的餐馆，展开行动检查该区有张贴清真告示的餐馆，是否违例。尽管在行动中受到检查的4家餐馆内皆有符合清真告示的规格，不过当日的行动，却在社交媒体上衍生出另一个风波。

行动中，在一家接受检查的嘛嘛餐馆内，记者发现有员工的食指已清楚可见伤口脱皮，甚至有泛红的血迹。然而，该名员工依然赤手搓揉煎饼面团，也没有穿上手套，卫生程度极其糟糕。

一名相信是在现场目睹整个过程的人士，将上述的情形拍下，并在其脸书上贴出有关图文，随即引起广大网民的不满及抨击，有关照片也被疯狂转载，而当时站在该名员工旁的我，也“不小心”被拍了进去。

其实，雪隆乃至全国食肆的卫生情况令人担忧，已经不是一天两天的事情。去年曾发生过孟沙一间著名印度香蕉叶饭餐馆员工重复使用地上的污水清洗碗碟、双溪龙一家杂饭店外劳员工在地面清洗餐具。

我认为，有关当局应该加强执法，时刻突击检查餐馆业者是否有达到卫生标准，否则，类似的事件只会一再重演。此外，嘛嘛餐馆的员工以外劳居多，或许他们的卫生意识不高，才会造成类似情况的发生。因此，有关当局应该设下条列，要求餐馆业者为员工进行培训，以提高员工的卫生意识。

另外，有了媒体及民众监督的力量，我相信餐饮业者及员工也会因此而警惕起来，以免再次成为读者和网民的公敌。