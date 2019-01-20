林丽平‧拨款干捞，没完没了！ 麻坡某学校日前发生一名自称是议员助理的承包商的男子，涉嫌向拨款受益者收取30%佣金，事件被揭发后，引起举国哗然，政经文教人士皆大力鞭笞涉及者的行为，严正反对任何人利用现有选区拨款机制牟取私利。

麻坡某学校日前发生一名自称是议员助理的承包商的男子，涉嫌向拨款受益者收取30%佣金，事件被揭发后，引起举国哗然，政经文教人士皆大力鞭笞涉及者的行为，严正反对任何人利用现有选区拨款机制牟取私利。

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这起学校拨款疑遭抽佣事件，不禁令人联想到发生在2006年的东甲县坤兰乌汝公孺华小维修工程“3万变3千”，拨款遭人干捞的丑闻。

上述两所学校，一个是器材拨款被抽佣金，一个是维修工程拨款被中间人“抽水”，虽然性质不同，却有异曲同工之妙；两所学校都是政府拨款机制出现弊端，以及缺乏透明下而造成的受害者。

抽佣风波经媒体报道后，有人质疑，为何政权轮替、希盟政府掌权后，贪污滥权和黑箱作业的事儿一样发生？

有人高喊“改朝换代，告别贪污腐败”的口号又去了哪里？当然，也有人冷嘲热讽回应，这些都是前朝留下的“传统”和“潜规则”，要马上斩草除根改变，难也！

面对社会各阶层人士的热议，希盟部长及国州议员马上出面厘清始末，促请政府立即检讨现有的拨款机制，以及更透明和系统化的监督，包括将拨款直接汇入学校户头，杜绝中途遭人干捞，确保受益学校或机构所得的款项分文未减。

此外，当权者也促请学校单位一旦面对类似抽佣或干捞的问题，必须挺身而出，勇敢向反贪会举报，让有关执法机构进行调查，以便将涉案者绳之以法，铲除有关根深蒂固的弊端。

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从国阵政府到现有的希盟政府，学校拨款干捞事件演了又演，然而，至今真正勇敢站出来举报，不惧权势据理力争及指证的学校单位和教育组织，又有多少呢？答案相信大家都心照不宣。

然而，若要塑造一个真正的“新马来西亚”，以及告别旧有的腐败制度，希盟政府必须果断实施杀一儆百的问责政策，才能彻底根除腐败作风，而遭遇不公不义的学校或组织，也必须摒弃胆小怕事和明哲保身的保守思维，敢于发声捍卫自身的权益。

唯有勇敢揭发，才能纠正弊端！别等到拨款被人捞了一笔才来暗捶心肝，最终，中饱私囊者继续高枕无忧，干捞事件却依然没完没了！