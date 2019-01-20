黎潍裮：免安全受威胁·勿闯工程区登英雄山 行动党莲花苑州议员黎潍裮促请登山客勿执意越过英雄山（Bukit Saga）的工程区，以免安全受威胁！

黎潍裮（左七起）及哈之菲扎表示，为了登山客的安全着想，他们希望登山客勿在工程期间闯入工程区登山，左九为刘松钦。（图：星洲日报）

（吉隆坡19日讯）行动党莲花苑州议员黎潍裮促请登山客勿执意越过英雄山（Bukit Saga）的工程区，以免安全受威胁！

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尽管英雄山的登山入口（英雄28路前）已于2年前配合新街场—淡江高架大道（SUKE）工程而关闭，禁止登山客进入，但依然有不少登山客执意越过工程区，登上英雄山。

曾发生大石滚落不宜登山

黎潍裮今早与新街场—淡江高架大道工程代表展开简报会，并邀请英雄登峰之友协会出席，以通知他们勿在大道工程期间越过工程区登山。

黎潍裮在简报会上说，他早前已进入英雄山前的工程区巡视，发现该区非常危险，加上英雄山一年前也曾发生大石滚下山的事件，目前不适宜登山。

他说，目前当局将发出关闭英雄山的通知，即关闭英雄山的招牌和“英雄山开放”的谷歌搜索（把“open”改为“close”），以及展开汇报会，以免再有更多登上客在工程期间前来登山。

他说，当局已在该处设立禁止登山的告示，通知登山客已经无法登山。

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登山客要求公开环评报告

简报会上有登山客指出，上述工程的环境评估报告（EIA）内或有阐明工程一方须开辟一条通道，让登山客可以进入英雄山进行休闲活动，因此希望当局公开环境评估报告的内容。

黎潍裮针对此事表示，他将致函相关当局，要求得到该工程的环境评估报告。

“一旦获取该报告，我们将会查看里头是否有该名登上客指出的内容，以给他们（登山客）一个交代。”

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SUKE大道工程料明年中竣工

新街场—淡江高架大道（SUKE）工程总经理哈之菲扎说，英雄山前的新街场—淡江高架大道工程于2016年8月展开，涉及2.4公里的路段，预计会在明年中期竣工。

他说，工程区域内有多个大型建筑机器，里头的工程也非常大型，工程的路线范围也会随时改变。

“英雄山有非常多不稳固的倾斜之处，若有登山客闯入，将面临非常大的风险。”

他说，虽然当局已经关闭英雄山的入口，惟至今尤其是周末时段，依然有不少登山客闯入工程区登山。

他说，若有登山客执意要越过工程区域登山，他们将报警处理。

菲道斯：竣工将申请辟走道

黎潍裮特别助理菲道斯说，待工程结束后，他们将向雪州森林局申请开设一条正式走道，让登山客可以安全登山。

英雄山空地拟打造休闲设备

安邦再也市议会园艺组主任再易说，市议会有意在英雄山的空地（英雄山28路周边）落实“档口与园艺项目（projek gerai danlanskap）”，以建设厕所、休闲游乐场、健身所、旅游中心、行政办公室，以及将英雄花园路的档口迁到该空地。

“目前有档口在英雄花园路的山坡路段经营，此计划的目的旨在把有关档口搬迁至更合适的地点，且为登山客打造休闲设备。”

他说，尽管英雄山为雪州森林局拥有，安邦再也市议会无权插手英雄山的任何发展，惟该片空地属于市议会所有。

“目前有发展商在该片空地上建设工地办事处，待竣工后，该片空地将交回给市议会管辖。”

他指出，市议会目前面对拨款及新街场—淡江高架大道工程的问题，因此此项建议尚属初步讨论阶段，尚未正式落实。

在场者有英雄登峰之友协会会主席刘松钦。