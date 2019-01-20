安焕然·我们要向谁学习 不是所有马来人都自信不足的啦！任何族群都有混帐的极端分子。我们不要比烂。若就“好”的比对“好”的，马来族群较开明的学者，写的东西比“中文界”精辟而深入，心胸更宽大。例如万吉的伊斯兰论述及其对马来主权的评说，是很开明的。华社学者自叹不如。你再看，一篇达祖丁的《统考如何危害国家建设？》，看出重点，读出重点，不论英文原稿还是中译文电子版，多少万人在转载分享传阅呀！我还真想写一篇文章，题目就叫《向“马来”学习》。

上周，到吉隆坡开会。会后带同事来加影吃辣汤。吉隆坡的一些餐馆之所以出名，绝不是浪得虚名。除了好吃，还在于老实。我们三个人，说要点辣汤，服务员主动开口说：“点两人份好吗？”

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“好！”我说：“还要点你们店里出名的春卷……”，服务员说：“好，一条春卷，好吗？”

哎哟，真为顾客着想。一餐下来，汤多、肉多、肉厚，真材实料，价钱合理，物有所值。吉隆坡值得吃的美食，不是盖的。做生意，就是要老实。

这世道其实很狡诈，像岳不群这等高手还真不少。江湖人生，你不累吗？做么要这样？做人要知足常乐。快去洗洗你的手，向“马来”学习。偶读“南洋诗宗”丘菽园的诗：“董岸修光十爪齐，强分左右别高低，须知答礼无需左，右手方拈加厘鸡。”

哈哈！知道“董岸”是什么吗？“董岸”就是马来话tangan（手）的音译。有趣的古体诗。早年的华人早已“跨文化”，诚心欣赏马来民俗文化。

上个月，伊斯兰NGO请吃饭。感谢这些年来我们常与他们联办的跨文化活动，合作愉快。席地而坐，吃阿拉伯餐，有说有笑。留学约旦的马来朋友很会点餐，大盘盛装香喷喷的nasi Arab mandy，饭后再来烧热的om ali甜品，真是“大食客”，太满足了。价格不贵，份量也刚刚好，绝不浪费。穆斯林朋友说：“各族群应多交流了解，为国民团结而努力。”还真有点感动， 我们紧紧握手，微笑迎接新的一年。

有人问我，你们吃饭时谈什么？有问他们是否赞同签署ICERD？莫名其妙。我没问啦！公民社会，除了政党政治，还有很多可以谈、可以做。当天我们谈的最有交集的是，我的穆斯林朋友说：穆斯林善好捐献，包括墓地。原来穆斯林过世时下葬的墓地是不用付钱（已有人捐献），但逝者及家属也不能选墓地。顺序排列，排你到那里，就葬在那里。反正大家都是朝向同一个方向。

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不是所有马来人都自信不足的啦！任何族群都有混帐的极端分子。我们不要比烂。若就“好”的比对“好”的，马来族群较开明的学者，写的东西比“中文界”精辟而深入，心胸更宽大。例如万吉的伊斯兰论述及其对马来主权的评说，是很开明的。华社学者自叹不如。你再看，一篇达祖丁的《统考如何危害国家建设？》，看出重点，读出重点，不论英文原稿还是中译文电子版，多少万人在转载分享传阅呀！我还真想写一篇文章，题目就叫《向“马来”学习》。

我们的国家还存在很多问题和改革的阻力。但该肯定的，要肯定。华校拨款，间中的拖拖拉拉，可以看出张念群的辛苦。体谅她吧！当然，马华公会如果要讲是你先前发声施压奏效，就讲吧！不要在拨款前大大声骂，人家拨款了却静静。

这世道本就纷纷扰扰。人之性善性恶，就像茅草摇摇摆摆，山的静谧，都是一种生活。无需嘲笑谁，赞叹谁。毕竟那是“自然”。只有傻子，要为这块土地照顾，施予养分。最终仍被笑是傻子。风一吹，摇的摇，静的静，谁在乎傻子。

当然，傻子就是傻子，终其一身就是在嘲笑、中伤、谩骂声中迎风逆风。腰直的时候，傻傻的直挺。但他也经常弯腰，下田耕作。收成了，傻傻的笑。看到需要帮忙的，送上一碗热热的米饭。开饭啦！洗碗啦！厨房聊聊，客厅聊聊，庭院聊聊。岁末，唱一首感恩曲。太太回日本娘家过年，发视频来说，岳父母家，下大雪。也拍了一张客厅里的照片。那是我2016年怀念日本山间，写的一首诗，译成日文，岳母用毛笔写的书法：“山静谧，水清透，桥是沟通。天晴，是诗是画，是人心。日日喜悦，圣劳、乐从当傻瓜。”