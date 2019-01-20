文冬文化街添打卡热点．十二生肖贺年牌迎客 文化街分界堤上竖立了十二生肖可爱卡通版贺年牌，每个生肖都有一个中文祝福语，别出心裁，预料将成为新春打卡的热门点。

十二生肖贺年牌建在文化街分界堤，由于高度太低，人们不容易发现。（图：星洲日报）

（彭亨．文冬19日讯）文化街分界堤上竖立了十二生肖可爱卡通版贺年牌，每个生肖都有一个中文祝福语，别出心裁，预料将成为新春打卡的热门点。

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文冬姜榴梿吉祥物宣传土产

十二生肖来贺岁，今 年是猪年，因此可爱猪的 贺年牌打头阵排放在第一 个，竖立在良友茶室前分界 堤上，写着“猪笼进水”， 接着是狗生肖、鸡生肖，从 街头到街尾都可以看到贺 年牌。另外还有2个象征文 冬土产的吉祥物卡通贺年 牌，就是文冬姜造型的小文 和榴梿造型的小冬，宣扬家 乡著名土产。

画相可爱的猪大哥贺岁，祝福各界猪笼进水。（图：星洲日报）

这也是文化街协会趁 农历新年到来为文化街换 上新装的第一步，工作人员在前几天开始在分界堤 按装十二生肖卡通版贺年 牌，由于贺年牌大约只有3 尺高，往往被停放在路中 的车辆遮挡了视线，因此 没有引起市民的注意，不 过，眼尖的人一旦发现， 肯定不会错过在生肖贺年 牌前拍照留念。

彭城葳：将升高贺年牌

文化街协会副主席彭城葳表 示，十二生肖贺年牌由专 人精心策划，卡通生肖的另一面是介 绍传统民间习俗，比如贴春联的典 故，除夕至年初八的简介等，让人们 可以从中更了解个中意义。

对于贺年牌只有3尺高，人们难 以注意，他表示，该会将会把贺年牌 略为升高，尽量做到尽善尽美。

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玉兔吉瑞。（图：星洲日报）

此外，他表示，该会将把华堂前 的陈旧灯笼拆除，并在下星期一前往 会见市议会新任主席，要求当局给予 资助，以便换上新的灯笼，也有助减 轻该会的开销负担，毕竟该会的资金 来源仅靠文化街小贩给予的租金，要 维持开销能力有限。

“我们紧接下来将会在文化街挂 灯笼和春联，也非常感谢HOTLINK 公司赞助文化街牌楼新的布景，目前 初步草图已完成，色彩耀目，也会印 上文化街，HOTLINK和市议会的标 志，还有小文和小冬的肖像，以使 文化街张灯结彩，洋益新年气氛，展 现万象更新，期望吸引广大人民到来 一游。”

26日办新春活动

他也说，该会将在本月26日晚上 举行新春活动，包括高州会馆康乐组 呈献新年歌曲，还有舞蹈表演等。