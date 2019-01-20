2男女到二手车行·佯装买车15秒偷马赛地 1对巫裔男女到一间二手车商行佯装买车，却趁车行职员不备时，将一辆马赛地驾走，整个过程仅15秒内完成。

闭路电视拍到两名嫌犯都穿着短裤、拖鞋及戴墨镜出现在二手车行。

（吉隆坡19日讯）1对巫裔男女到一间二手车商行佯装买车，却趁车行职员不备时，将一辆马赛地驾走，整个过程仅15秒内完成。

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事后，二手车行老板将事发的闭路电视视频及嫌犯照片放上网，并发出5000令吉赏金来捉拿2名鸳鸯匪。

这起案件于昨日下午5时许，在蕉赖迪沙敦拉萨发生。

二手车行老板谢伟宏（25岁）接受电访时指出，事发当时车行内只有2名嫌犯，并且由1名员工招待。

趁员工领车牌驾走轿车

他说，2名嫌犯一进到车店就指明要购买马赛地C200轿车，并且要试驾车子，2人在车行员工启动马赛地轿车引擎后，趁员工进入办公室领取临时车牌时，伺机驾走了轿车。

谢伟宏指出，事发时，他在办公室内，见车子被驾走，马上与员工冲出去欲阻拦，但却徒劳无功，只能眼睁睁看着嫌犯驾走车子。

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他坦言车行有所疏忽，负责招待2名嫌犯的员工是新来的；他希望车子能被找到。

悬赏5000令吉擒嫌犯

谢伟宏已于昨日傍晚到警局报案，并且发出5000令吉赏金，希望民众能协助捉拿嫌犯及找回车子。

“截至今晚为止，被驾走的马赛地C200轿车仍没有下落。”

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另一方面，蕉赖警区主任莫欣助理总监证实警方接获此案投报。

他说，警方初步调查显示，案发现场闭路电视有拍到嫌犯的模样，不过不是很清晰；由于事发突然，车行也没来得及索取到嫌犯的资料。

“警方目前援引刑事法典第379A（偷车）条文调查此案。”