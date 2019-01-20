3万款饰变饮料·阿嫂惊觉被迷魂党骗了 1名华裔妇女遇到迷魂党，被骗了1万余令吉积蓄及价值2万余令吉金饰，换回来只是4盒包装饮料及3瓶矿泉水。

事主被迷魂后换来的3瓶矿泉水。（图：星洲日报）

（八打灵再也19日讯）1名华裔妇女遇到迷魂党，被骗了1万余令吉积蓄及价值2万余令吉金饰，换回来只是4盒包装饮料及3瓶矿泉水。

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这起案件于今早10时30分，在士拉央再也的早市发生；事主女儿较后将整个案发过程及照片等资料上载到脸书，呼吁民众提高警惕。

根据事主女儿脸书的内容，其62岁母亲，陈女士刚从早市买完菜准备回家时，前后遇到了3名年龄30至35岁女骗子，她们以“连环骗”方式让事主掉入圈套。

据悉，其中1名女骗徒上前搭讪陈女士，指女儿得了皮肤病要找1名93岁中医师治疗。正当陈女士跟对方说不认识该名中医师时，另1名女子突然出现，并指出她认识该名中医师，可以带路；陈女士疑遭迷魂后，跟着两人步行到距离早市不远的一间双层排屋单位。

指受害人及儿子有劫数

在抵达排屋单位时，另1名女骗徒出来，问了陈女士姓氏后，指陈女士惹到肮脏东西活不过1个月，甚至还指出陈女士儿子活不过3天。

这名女子指出其爷爷可以作法消灾，当着众人面前打电话给其“爷爷”，电话里的“爷爷”指已帮忙母子，即陈女士及儿子做法，然后第3名出现的女子将一个装有2个以报纸包的包裹环保袋给了陈女士，指示陈女士保守秘密，然后回家取钱作为陈女士及其儿子的“铺路钱”。

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据悉，陈女士还上了3名陌生女子的车子，并载回家拿走财物。

陈女士清醒后，发现不妥，打开包裹一看，发现里面只是4盒包装菊花茶以及3瓶矿泉水，其1万多令吉现金及2万余令吉的金饰已不翼而飞，于是通知女儿，并且在女儿陪同下，于今午2时许前往士拉央警局报案。

另一方面，鹅唛警区主任三苏助理总监证实警方接获此案投报，目前还在调查此案。