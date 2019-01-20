祖基菲里：没委经纪处理别受骗‧柔可负担屋上网申请 “我要强调的是，柔州政府没有委任任何房屋经纪或公司处理可负担房屋事项，民众切勿受骗。”

祖基菲里（右五）与6名可负担房屋的购买者竖起拇指赞好；右四和左五分别为罗志雄与莫哈末拉兹。

（柔佛‧昔加末19日讯）柔佛州房屋及乡区发展委员会主席祖基菲里强调，柔州政府未委任任何房屋经纪或公司处理可负担房屋事项，民众切勿受骗。

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祖基菲里今日出席昔加末太子城可负担房屋公开抽签仪式后指出，有意申请可负担房屋的民众只要上网登记（erumah.johor.gov.my）或前往柔州政府办公室登记即可，手续简单方便，民众甚至可通过智能手机进行申请。

“我要强调的是，柔州政府没有委任任何房屋经纪或公司处理可负担房屋事项，民众切勿受骗。”

他说，在两三个月前发生一宗相关骗案，有人声称可以协助获得可负担房屋而向民众收取5000令吉的费用，但警方已经逮捕相关人士。民众对可负担房屋的需求量高，相信是因僧多粥少的情况而发生骗案。

放眼2023年前建10万可负担屋

祖基菲里表示，希盟政府的目标是在2023年前建10万间可负担房屋，尽管要达致此数目并不容易，但政府正策略性推动，包括与其他相关机构携手合作。

他说，在新制度下，12个花园区的可负担房屋将陆续进行公开抽签，哥打丁宜的花园区在上个月进行抽签，振林山区的花园则继太子城后，将在月尾进行抽签仪式。

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他指出，州政府发现有约14万5000个应建设的可负担房屋未动工，而这些可负担房屋最早可追溯至1996年。州政府也在这方面做努力，与涉及发展商洽谈建设可负担房屋事项。

他促有需要者上网进行登记，以便州政府能更好的进行规划，切勿因为地区尚未有相关房屋计划而没有行动。

“目前共有8万5000人已登记，其中70%登记者来自新山和古来地区，其他县属登记者相对较少。我们不确定这究竟是因为相关地区没有那么多的需求，还是因为民众没有进行登记。”

祖基菲里（右一）主持太子城可负担房屋抽签仪式。

太子城81可负担屋596人抽签

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祖基菲里表示，太子城共有81个B型可负担房屋，售价为8万令吉，共有3942人提出申请，其中566人不符合资格，另2780人符合资格却未有提呈资料而不获列入抽签名单。

“因此，今日共有596人进行抽签。一般上，有50%的申请者因没有提呈资料而被排除在外。”

柔州政府秘书处秘书（房屋）莫哈末拉兹、ioi产业销售与市场经理罗志雄也出席今日的抽签仪式。