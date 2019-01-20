庙会星春展今最后‧来欢度周日感受春意 2019年“猪光宝气过肥年”庙会和“星春展”星期日来到最后一天，全天候都有精彩活动和促销好康，记得捉紧机会与家人前来度过愉快周日，感受春意浓味！

人潮络绎不绝的“星春展”来到最后一天，记得与家人前来购买年货商品，感受春意浓味！（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保19日讯）2019年“猪光宝气过肥年”庙会和“星春展”星期日来到最后一天，全天候都有精彩活动和促销好康，记得捉紧机会与家人前来度过愉快周日，感受春意浓味！

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由星洲日报、光明日报和怡保斗母宫联办，白世音研究与发展机构为主要赞助的庙会活动在怡保斗母宫举行，入场免费；“星春展”则从早上10时到晚上10时在怡保斗母宫冷气礼堂开市。

“星春展”二楼设有文化艺术及手工艺品摊位，这里可以看到中国结、日本折纸、中国剪纸示范和春联挥毫。

星洲日报摊位则有赠送三喜礼品的报纸配套促销和年货及新年装饰销售。

星期日的庙会早上有白世音研究与发展机构创办人白世音光博的讲座会，她将会与出席者分享过年如何与祖先息息相关、怎样的祖先才可以保佑大家、如何让大家减少人生障碍等。讲座会入场免费，欢迎民众前来聆听。

华人新年少不了挥春，庙会也会举行发扬中华艺术的挥春比赛，还有鼓励家庭成员一起参与的亲子环保袋彩绘公开赛，民众可前来欣赏挥春书法和环保袋彩绘作品。

剪印花固本

参加欢乐时光换现金券

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另外，“星春展”继续有好康送给读者，读者只需留意刊登在星洲日报《大霹雳》社区报的印花和固本，然后剪下参与HappyHour欢乐时光时段和换取5令吉现金券活动。

民众可在欢乐时光时段以1或2令吉买到零食套装、黑茶茶叶及酱油套装，非常超值。

最后晚上备有龙狮大汇串表演，表演单位有江沙昭惠庙、怡保马青文化体育会、中华罗汉团、顺天宫、智飞太极蔡李佛、怡保互助社文化体育会和福德祠，他们将会呈献活灵活现和生动有趣的传统南狮、北狮、舞龙、福禄寿、龙飞凤舞、火麒麟和夜光狮表演，同时电音三太子会现身与民众拜个早年，另外还有艺能呈献的“新春欢腾乐融融”歌舞表演。