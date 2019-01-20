西甲‧马体会巩固老二地位‧皇马复仇公牛升第3 皇家马德里主场凭藉卡塞米罗和莫德里奇破门下，以2比0擒下塞维利亚，报回季初不败之仇，取得联赛2连胜。

卡塞米罗（右）与莫德里奇各进一球下，帮助皇马主场击退塞维利亚，杀上前三名。（图：法新社）

（马德里20日综合电）昨日西甲第20轮焦点战中，“白衣军团”皇家马德里主场凭藉卡塞米罗和莫德里奇破门下，以2比0擒下“南方公牛”塞维利亚，报回季初不败之仇，取得联赛2连胜，积36分反超对手升上第3；“床单军团”马德里体育会也在客场奏凯，巩固老二位置。

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上半赛季，塞维利亚曾在主场3比0大胜皇马，此番皇马回到自家地盘发力，最终在这场前四直接较量全取3分，时隔13轮终于重返前三名。此外，不得不赞手指有伤的本泽玛仍然带伤出战，新科金球先生莫德里奇也在比赛中“见红”，头部受伤流血依然绑绷带坚持比赛，让人看到铁血精神。

皇马直到下半场第78分钟通过卡塞米罗远射打破僵局，连续15年在联赛主场都能攻破南方公牛球门。信心大增的白衣军团随后还在完场前依靠莫德里奇锁定胜局，他在前场抢断后单刀突入禁区冷静破门，连续2场进球，创下西甲生涯连场进球纪录。

索拉里：皇马不放弃争3冠

从比赛数据不难看出皇马在进攻端的亮点，主帅索拉里重回433阵型，令白衣军团创造23次射门，远超客队的4次，而且防守上还箝制了塞维利亚的边路快速反击，得以踢出赛季最佳的下半场。

赛后，索拉里受访时表示：“球员们表现非常好，这场胜利源于球队的奋斗和努力。（是否争冠？）我们将在3项赛事中战斗到最后，对皇马来说，没有甚么是不可能的。”队长拉莫斯则认为下半场是球队本赛季踢得最完美的45分钟，直言3分对球队很重要。

另一边厢，马体会在客场以3比0大胜“副班长”韦斯卡，赫南德兹、阿里亚斯和科克先后进球，为床单军团取得2连胜，多赛一场下继续以41分、2分紧追领头羊巴塞罗那。至于“蝙蝠军团”华伦西亚作客2比1打败塞尔塔维哥，排名节节上升到第7名。