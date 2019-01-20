Kopi狗 小云 小吉来了‧《小星星》《星星》吉祥物与小朋友见面 星洲日报《小星星》和《星星》周刊的斯燕姐姐、欣媚姐姐、琴慧姐姐、“Kopi狗”、“小云”和“小吉”与小朋友大玩游戏、唱歌跳舞，度过快乐的一天。

出席的小朋友和家长们在交流会结束前，与斯燕姐姐、欣媚姐姐、琴慧姐姐、“Kopi狗”、“小云”、“小吉”、黄绍铭（前右三）及冯溍敏（左二）开心合照。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保19日讯）星洲日报《小星星》和《星星》周刊的斯燕姐姐、欣媚姐姐、琴慧姐姐、“Kopi狗”、“小云”和“小吉”与小朋友大玩游戏、唱歌跳舞，度过快乐的一天。

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向来在《小星星》和《星星》周刊幕后为文字“打拼”的《小星星》主编李斯燕、高级编辑叶欣媚、《星星》周刊编辑魏琴慧于周六现身怡保斗母宫，配合2019年“猪光宝气过肥年”庙会活动，与小朋友和父母来一张近距离的交流会。

随主题曲摇屁股逗乐小朋友

现场还有《星星》周刊吉祥物“Kopi狗”、《小星星》主角“小云”姐姐和“小吉”哥哥，“他们”随著现场播放的刊物主题曲摆动身体和大摇屁股，逗得小朋友乐开怀！

在场的小朋友也跟着轻松的主题曲做手语，尽显童趣。

出席的小朋友和父母纷纷获得《小星星》和《星星》周刊送出的礼袋一份，参与游戏的小朋友也获赠送限量版礼物，大家都满载而归。

《小星星》和《星星》周刊由星洲日报出版，除了是小孩子成长良伴外，也希望孩子透过轻松阅读，从中快乐学习中文。

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《小星星》适合幼稚园至三年级的小朋友订阅，至于高年级的小学生则可订阅《星星》周刊。