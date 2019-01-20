新春出动采青贺岁‧霹中华罗汉团醒狮点睛 该团署理团长张瑞琳和副财政黄美莲为2头全新的醒狮主持开光仪式，在完成仪式后，象征著该团将会在农历新年期间，采用2头新狮向大家贺岁。

霹雳中华罗汉团举行醒狮点晴仪式后合照，坐者左一起吴天送、曹亚泉、陈国泰、钟俊发、杨秀葆、刘新泉、黄美莲、张瑞琳；右一起黄钰荷、黄发强、陈坤发、许松泉、梁锦基夫妇及冯秀英。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保19日讯）霹雳中华罗汉团昨晚举行醒狮点晴仪式，双狮舞动，锣鼓喧天，热闹极了。

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该团署理团长张瑞琳和副财政黄美莲为2头全新的醒狮主持开光仪式，在完成仪式后，象征著该团将会在农历新年期间，采用2头新狮向大家贺岁。

拥逾30龙狮团员

该团有30多名龙狮团员，在即将来临的农历新年里，由副团长率队向该团团长、顾问拜年。同时也向接到邀请醒狮队上门采青贺岁的商家拜年。

署理团长张瑞琳表示，全新的醒狮经过开光以后，就会在农历新年期间出动向大众拜年。

他说，如有商家欲邀请醒狮子上门采青贺岁，可以联络该团龙狮队主任聂见全，电话：019-5260813。

出席者包括该团团长张德常、副团长冯秀英、陈国泰、梁锦基、总务杨秀葆、财政曹亚泉、副财政黄美莲等。过后，大伙儿也向冯秀英献上蛋糕庆生。