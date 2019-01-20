阿克玛：只是时间问题‧大马花园公市必搬 新山国会议员阿克玛指出，大马花园公市搬迁势在必行，讨论过程将会持续进行，相信只要能为小贩解除隐忧，搬迁指日可待。

新春佳节来临之际，摊贩特别在巴刹挂上红彤彤的新春装饰，增添新年气氛。

（柔佛‧新山19日讯）新山国会议员阿克玛指出，大马花园公市搬迁势在必行，讨论过程将会持续进行，相信只要能为小贩解除隐忧，搬迁指日可待。

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阿克玛及公正党新山区部团队趁著农历新年即将来临之际，于今早到新山大马花园公市向小贩派柑拜早年，并坦言这也许已是他最后一次拜访大马花园公市。

新巴刹摊位更多

他说，该公市搬迁事项早在上届大选前被提起，而当局也承诺将会在大选后完成搬迁事项，因此他相信公市搬迁只是时间上的问题。

“我能理解凡是有发生变化、或是搬迁事项，肯定会引起人们担忧，比如小贩会担心新地点的摊位分配是否足够等，但我知道的是，新巴刹的摊位数量其实远超过现有巴刹的摊位数量。”

他表示，身为人民代议士，应确保搬迁过程不会影响摊贩的业务，同时考量原有顾客会否光顾新巴刹及摊贩在新巴刹的生意额等问题。

他希望大马花园公市能在公正及顺利的过程下搬迁，并协助摊贩减轻负担。

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陪同出席者，包括：公正党新山区部副主席李文平及新山小商公会会长郑添皇。