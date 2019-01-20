涉性侵2少年法师再延扣一天 警方今早将涉嫌性侵2名少年的54岁法师再度押上昔加末推事庭申请延长扣留，并获推事批准继续延扣1天助查。

（昔加末20日讯）警方今早将涉嫌性侵2名少年的54岁法师再度押上昔加末推事庭申请延长扣留，并获推事批准继续延扣1天助查。

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法师的代表辩护律师预料法师将于明天获得警方口头保释，再由总检察署依据警方的调查报告定夺是否提控该法师。

警方今早於上周申请延扣法师期限届满后，再度向推事莎沙娜申请继续延扣4天，以协助查案，不过在法师的代表律师维思华的力争下，推事只批准警方延扣法师1天至明天。

维思华是以其当事人的背痛仍需治疗、患有高血压、糖尿病、须照料87岁母亲、扣留室难获斋食为由，向推事反对警方继续延扣其当事人的申请。

维思华表示，由于明天是大宝森节公共假期，因此法庭不会审理任何案件，而其当事人在明天延扣届满，预料将获警方的口头保释，再根据程序由总检察署胥视警方报告和证据，决定是否将提控其当事人。

2名分别15和16岁的受害者于本月14日下午4时许，在家人陪同下前往昔市警区报案，而昔加末警方则于本月16日凌晨在森州武吉不兰律的寺庙逮捕該該名男主持，并援引2017年性侵儿童法令第14（a）条文查案。