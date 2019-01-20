消除对工业4.0误解‧新山中华公会办说明会 工业4.0时代来临并非由机器人取代人类，而是将人提高到更高的层次做更重要的工作。新山中华公会今日举办“工业4.0说明会”，由资深机器人生产商的代表主讲机器人和智能教育的发展，为现场听众解除对工业4.0的误解。

新山中华公会举办“工业4.0说明会”，助本地各领域人士更了解工业4.0。

（柔佛‧新山19日讯）工业4.0时代来临并非由机器人取代人类，而是将人提高到更高的层次做更重要的工作。新山中华公会今日举办“工业4.0说明会”，由资深机器人生产商的代表主讲机器人和智能教育的发展，为现场听众解除对工业4.0的误解。

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上述说明会特别邀请新松自动化（新加坡）有限公司总裁赵晨及董事卓月兰，带来“中国机器人的发展”及“中国智能教育的发展”两项主题。这家公司是中国沈阳新松机器人自动化股份有限公司的第一家海外分公司，也是中国生产机器人品类最全面的公司。

赵晨：人扮演更重要辅助角色

赵晨指出，目前在马来西亚，仍有不少人对工业4.0的生态不太了解，事实上，工业4.0并不是指工业进入到“无人化”生产的环境，真正含义是指在生产过程中，人将扮演更重要的辅助角色，以时时监控、时时反馈机器人的状态等。

卓月兰补充道，机器人无法取代人类，因为即使社会转变成工业4.0时代，人类也需要扮演执行者的角色，即负责监控、干预系统并反馈机器人的作业成果，因此在工业4.0时代，智能教育将成为这项发展或趋势的支撑点。

卓月兰：商进驻依特区开拓业务

她透露，公司当初意识到这样的需求，遂于2016年并购德国一家有逾百年历史的技术学校，成立中德新松教育科技集团，希望通过本身的优势、条件，从工业的出发点培训适合工业4.0发展的人才。

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她也透露一项消息，即上述教育集团目前正与柔州政府商谈，以便进驻依斯干达经济特区开拓相关领域的业务。

较早前，赵晨也简单说明工业4.0业者采用自动化生产流程的各项优势，其中包括：减少依赖人力及减少人力不稳定带来的种种问题、成本减少及效率提高，以及减少面积使用率等。

出席上述说明会的嘉宾，包括：新山中华公会会长拿督斯里郑金财、总务林刚荣、副总务黄楚沅，以及新松自动化（新加坡）有限公司顾问叶夏贵和编程经理邢福豪等。

郑金财致词时指出，现时是知识爆炸的时代，智能教育未来将成为新的趋势，因此，年轻一代更要掌握工业4.0时代来临所带来的转变。

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他说，中国经历40年改革开放以来产生了巨大变化，大马应以中国为楷模，特别是在教育这一块，可向中国学习。