金宝古庙亮灯‧歌舞醒狮表演提前迎春 为配合新春佳节的来临，由金宝古庙联合会举办，金宝国会议员服务中心协办的新春亮灯仪式昨晚在金宝古庙举行，除了有丰富的歌舞表演，主办方也安排了醒狮表演，为金宝先行注入热闹的新年气氛！

金宝古庙装上了上百个红灯笼，增添新春色彩，也吸引许多人前来参加活动。（图：星洲日报）

（金宝19日讯）为配合新春佳节的来临，由金宝古庙联合会举办，金宝国会议员服务中心协办的新春亮灯仪式昨晚在金宝古庙举行，除了有丰富的歌舞表演，主办方也安排了醒狮表演，为金宝先行注入热闹的新年气氛！

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为迎接农历新年的来临，主办方安排了许多余兴节目，除了有具新年气氛的传统舞蹈及歌唱表演，更有配合新年歌曲的热情桑巴及嘻哈歌舞表演，新颖的表演让大家眼前一亮。此外，主办方也在现场提供自助餐点让民众享用，一起度过一个美好的夜晚。

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柯伟民：挂逾百灯笼引客

金宝古庙总务柯伟民表示，为了迎接即将到来的新年，金宝古庙在前一阵子已将逾百个灯笼挂上，以吸引民众前来。

他也在亮灯仪式上提前与民众拜早年，希望大家在新的一年里诸事顺利。

苏建祥：景点结合美食发展旅游

金宝国会议员苏建祥致词表示，金宝拥有许多具有历史价值的地方，有发展成为旅游区的潜能，加上金宝拥有许多美食，因此通过传统与美食的结合，绝对能够让金宝发展为一个热门的旅游区。

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“金宝除了拥有全马唯一锡矿铁船，附近更有许多具有历史特征的旅游胜地如椰壳洞等，因此后续我们会尽所能发展金宝旅游，从而发展这里的经济，让游子回流家乡工作。”

黄诗情：金宝历史成旅游卖点

迪渣州议员黄诗情表示，现今许多旅客喜欢参观有特色的旅游景点，聆听景点的历史故事，而金宝具备了相关特色，因此只要将金宝的传统特色及故事进行结合，届时一定能够吸引更多旅客前来金宝旅游。

“只要传统及历史古迹得以保留妥当，我们就能将这些传统作为卖点，吸引旅客前来旅游，这样的旅游策划是长远的计划，旅客不再是走马看花，传统的特点也能让旅客倍感亲切。”

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出席者包括金宝古庙副会长江日凌、县议员董荣顺及穆迪等。

配合新春歌曲的扇子舞让民众感受到了新春气氛。（图：星洲日报）