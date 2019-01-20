黄循积：新山海南会馆积极招新血‧今年要增至1500会员 新山海南会馆理事长黄循积透露，该会目前拥1100名会员，冀今年通过各项活动积极招收新会员，把会员人数提升至1500人。

新山海南会馆青年团周六在五福城广场举办“2019巳亥新春佳节挥春赛”，共吸引80人参赛。

（柔佛‧新山19日讯）新山海南会馆理事长黄循积透露，该会目前拥1100名会员，冀今年通过各项活动积极招收新会员，把会员人数提升至1500人。

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黄循积今日出席该会馆青年团今日在新山士姑来五福城广场举办“2019巳亥新春佳节挥春赛”活动后受访时，这么表示。

陈德福（左起）、黄循积、莫泽浩、吴仕成、符芳淞及龙田秀主持活动开幕礼，並为挥春赛揭封。

挥春赛传承中华文化

黄循积表示，今天赛会共吸引80人参赛，该会举办新春佳节挥春赛多年，曾在不同地点举行赛事，而在过去5年里，比赛是在五福城广场进行，获广场赞助场地。

他说，借由挥春赛之举办，可传承中华传统文化，推广书法艺术。

他希望来年的新春佳节挥春赛，能吸引更多人参赛。

他也呼吁海南籍人士踊跃报名参加来年的挥春赛，并在参赛之后，加入该会，成为新山海南会馆的一员，以壮大组织。

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公开组参赛者正聚精会神地题写春联。

小学组参赛者认真地书写春联。

150孩童挥彩笔

新山海南会馆也于同一场地举办儿童填色比赛。黄循积表示，这项儿童填色比赛共有150名孩童报名参加，反应热烈。

今日出席活动者，尚包括新山海南会馆副理事长莫泽浩、总务符芳淞、青年团副团长龙田秀、活动筹委会主席吴仕成、新山广肇会馆署理会长陈德福、活动赞助商代表袁鹏斌和江为祥等。