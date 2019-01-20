黄顺光‧听不懂的话 水务、土地及天然资源部长希维尔针对政府将调高水费的课题表示，提高水费不会加重人民的负担，令人听了“丈二金刚摸不著头脑”。

前朝部长往往在调高各种税收或物价时，以“涨价不会造成人民的负担”来推搪，在换了新政府后，同样的论调再回锅。

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水务、土地及天然资源部长希维尔针对政府将调高水费的课题表示，提高水费不会加重人民的负担，令人听了“丈二金刚摸不著头脑”。

为何调高了水费，消费者必须每个月多承担水费的开销，却不会加重负担呢？十个手指算来算去，就是算不通。

突然联想到黄舒骏的一首老歌《听不懂的话》，他唱道：“但有人用我熟悉的文字，说着我听不懂的话”，与听了部长的话后有异曲同工之感。

不论是前朝或是今朝，高官所讲的“涨价不会造成人民的负担”

中的每一个字我们都清清楚楚，但个中的意思却如抽象画一般，令人难以理解或捉摸。

小市民想当然耳的是涨价便意味着荷包要缩水了，生活负担又加重了。同样的收入，但要付出比以往更多的开支，收支可能会出现赤字，就这样简单而已。

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但是，高高在上及高收入的部长却可能有另一种看法，调涨税收或物价对他们而言只不过是九牛一毛，因此曾经在野了数十年的反对党，在执政后的论调，竟然与前朝政府如出一辙。

其实，政府在调高税收或物价时，应该摆事实讲道理，向人民阐明为何要调价，或是干脆大大方方的起价，而非是讲一些似实而非、抽象、没有营养及人民“听不懂的话”，让人民听在耳中，不爽在心中。