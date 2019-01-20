征用停车场作销售场地·永安镇新春市集开幕了 配合农历新年的到来，巴生永安镇新春市集于今日掀开帷幕，预计未来两周将涌入大批民众到永安镇办年货。

邓章钦（左六）为永安镇新春市集开幕。左四起为黄智荣和阿兹哈；右三起为佘琼凤、陈朝正及严玉梅。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生19日讯）配合农历新年的到来，巴生永安镇新春市集于今日掀开帷幕，预计未来两周将涌入大批民众到永安镇办年货。

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市议会为了舒缓当地交通问题，将派执法人员在周末期间维持交通秩序，不过当地民众还是受促相互礼让和谅解，才不会酿纠纷，扫兴过年。

邓章钦：改善乱摆档现象

巴生新城区州议员拿督邓章钦表示，为了方便商家营业，并且方便消费者采购年货，永安镇新春市集首次作出特别安排，征用该区19格停车场（大树下美食中心后方），作为年货商品市集。

他披露，市议会有这项安排，主要是改善过去小贩乱摆档现象，导致交通恶化问题。

“集中年货摊位在一处，让商家拥有更舒适的销售场地，同时也给采购的消费者带来便利，包括更集中、方便及选择所要购买的商品。”

民众须遵守交通规则

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邓章钦说，无论征不征用停车场，永安镇每逢新年前夕都会一样面对交通问题，所以市议会选用停车场于新春市集，并不会造成巨大影响。

“不过，我相信未来两周会迎来许多民众前来办年货，希望民众能尽量遵守交通规则，不要阻碍交通，但也希望当地居民能给予谅解。”

邓章钦今日为永安镇新春市集开幕时表示，为免交通拥挤，他建议民众尽量采用公共交通工具，抑或把轿车停放在远处，或善用脚车道，骑脚车道市集采购年货。

邓章钦（左二）为永安镇新春市集“回家”的挥春题字留名，左一为阿兹哈；右起是黄智荣及严玉梅。（图：星洲日报）

他也建议民众使用电子招车服务到永安镇，也可避开交通阻塞问题。

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他说，精明巴士在永安镇早市及附近有数个停车站，市民或可考虑善用这些停车站，将轿车停放远处后，乘搭免费巴士进入早市购物，再乘搭巴士回到停车处，以避开将轿车驶入这个拥挤的热闹区。

“我希望将永安镇早市的规划将可成为一个楷模，改善往后年货市集的运作方式，从而成为其他地区效仿的榜样。”

严玉梅：日夜都可来办年货

巴生市议员严玉梅指出，永安镇如今除了有早市之外，民众又有多一个选择在永安镇新春市集办年货。

她说，新春市集为期两周，营业时间从上午到晚上，所以晚上时间也可前来办年货，避开交通阻塞问题。

她披露，新春市集摊位有19档，目前已有5档营业，还有12档将陆续进驻。

执法人员维持交通秩序

巴生市议会执照小组主任阿兹哈表示，市议会会在周末派出执法人员到永安镇维持交通秩序，以舒缓交通阻塞问题。

另外，阿兹哈表示，对于任何于要售卖烟花的商家，需申请到警方发出的准证后，才能获得市议会的执照在新春市集销售。

出席今日活动者包括巴生市议员黄智荣、巴生滨海杂货零售商公会主席陈朝正、巴生光华独中校长佘琼凤及董事总务拿督吕志伟等。

推介永安镇新春布置

农历新年跫音逼近，邓章钦今日特别也在永安镇早市的雪州精明巴士站主持题为“回家”的新春布置主持开幕典礼，呼吁民众回家办年货，让年味充斥整个永安镇。

此外，他也于今日推介永安镇新春布置，借此增添新春气氛，并向各界祝福。