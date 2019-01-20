巴生市会配合春节大扫除·7区设大型垃圾槽 巴生市议会体恤华裔民众在农历新年前夕大扫除迎新，特别在7名华裔市议员领养的地区设大型垃圾槽，以方便民众丢弃大型物品。

巴生华裔市议员呼吁民众善用垃圾槽，不要乱丢大型垃圾，以免破坏环境卫生。左起为伍醒罱、颜维才、谢秀、黄智荣、严玉梅、吕精伟和陈如坚。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生19日讯）巴生市议会体恤华裔民众在农历新年前夕大扫除迎新，特别在7名华裔市议员领养的地区设大型垃圾槽，以方便民众丢弃大型物品。

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巴生市议会7名华裔市议员召开新闻发布会表示，他们将各自在所负责的地区圈定一个或几个地点置放大型垃圾槽，让居民在大扫除后，可将大型垃圾，如家具、床褥等，丢弃在槽内。

他们说，由于班村范围颇大，华裔居民很多，所以班村将增设两个垃圾槽，即一共获分配3个，全巴生的垃圾槽总数为9个。

他们披露，垃圾槽即日起已置放在各区指定地点，长达一个月，直到2月20日，即农历新年结束为止。

“由于新年期间，民众也会举办不少欢庆活动，所以为方便民众丢弃大型垃圾，垃圾槽会放到农历新年结束。”

9个垃圾槽目前已置放在巴生区内的指定地点。（图：星洲日报）

他们也保证巴生地区的垃圾承包商会在农历新年期间，如常清理垃圾。

同时，他们也针对市议会于今年起实施扩大屋前收集垃圾的新措施一事表示，各区的居民都已经慢慢适应，目前并没有带来太大的问题。

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他们说，巴生各区目前几乎都已改到屋前收集垃圾，而南方镇和峇都勿拉则会在新春后，进行改变。

出席的7名市议员为黄智荣、伍醒罱、严玉梅、谢秀、陈如坚、吕精伟及颜维才。

黄智荣：勿将垃圾乱弃路边

黄智荣指出，居民受促善用这些垃圾槽，在进行大扫除后，不要将垃圾胡乱丢弃在路边、草场或沟渠旁等。

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“这是市议会特地配合华人传统的贴心安排，希望民众在打扫住家之余，也不会弄脏周遭环境，至于没有华裔市议员地区的居民也可联络市议会，要求安排垃圾槽，惟居民协会的要求将获优先考虑。”

严玉梅：勿丢弃会发臭垃圾

严玉梅呼吁居民共同监督，避免外人滥用垃圾槽，尤其是不能丢弃会发臭的垃圾，如动物内脏或食物残渣等。

“垃圾一旦装满后，居民也可以通知市议会，以便当局第一时间派人把垃圾运走，换回空垃圾槽。”

伍醒罱：应打包好垃圾

伍醒罱则表示，由于不少居民过去大扫除后，将一些弃用的垃圾丢在环保箱内，市议会置放垃圾槽，有助于减少民众滥用环保箱。

“大家除了要把自己的家里收拾干净，也应该让屋外的环境一样干净，因此应把垃圾打包好，避免垃圾渗水，造成黑斑蚊滋长。”

谢秀：避免野狗野猫弄脏环境

谢秀说，通过统一处理大型垃圾，希望可以避免垃圾乱丢并引来野狗和野猫进一步弄脏环境的问题，同时大型垃圾有系统性被运走，可以预防积水养蚊，保持居家内外的环境卫生。