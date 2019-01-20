阿邦佐：现进入GPS时代 . 砂以自己方式护权 （古晋20日讯）砂首长兼砂盟主席拿督巴丁宜阿邦佐哈里表示，砂拉越已进入砂政党联盟（GPS）时代，该本土政治联盟将以自己的方式，全力捍卫砂拉越的权益。

阿邦佐哈里表示，砂拉越会根据建国契约内容，继续积极索回砂拉越被侵蚀的权益。

（古晋20日讯）砂首长兼砂盟主席拿督巴丁宜阿邦佐哈里表示，砂拉越已进入砂政党联盟（GPS）时代，该本土政治联盟将以自己的方式，全力捍卫砂拉越的权益。

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联邦变天 砂“受惊”



他说，砂拉越于1963年与马来亚及沙巴共组马来西亚，迄今走过56年，一路来有起有落，砂人民一直从历史中学习。然而，去年第14届全国大选发生巨变，联邦政府政权更迭，“受惊”的砂人民也开始思考应做些什么，迎合全新政治局面。



“我当时想起已故丕显斯里阿德南沙登（前砂首长），他在2016年州选领导阿德南团队取得辉煌胜利，当时他提出的承诺是根据1963年建国契约发展砂拉越，并且索回侵蚀的权益。“



阿邦佐哈里昨晚在砂盟推展礼上致词时说，国阵痛失联邦政权后，他与本土政党领袖决定退出国阵，成立砂盟，以全新地位及管理方式领导砂人民。砂盟可以与任何人合作，唯条件是对方尊重砂拉越权益。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）



