张庆信： 联邦若无法协助发展 . 砂石油税应增至10％ （古晋20日讯）民进党主席拿督斯里张庆信表示，若经过一系列协商后，联邦政府还是无法有效地帮助砂拉越提升发展，砂政府应该将石油产品销售税从5％提升至10％。

民进党主席张庆信表示，若与联邦政府的协商仍无成果，砂拉越政府大可将石油销售税从现有的5%提高至10%。

（古晋20日讯）民进党主席拿督斯里张庆信表示，若经过一系列协商后，联邦政府还是无法有效地帮助砂拉越提升发展，砂政府应该将石油产品销售税从5％提升至10％。

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他昨晚在砂政党联盟推展礼上致词时说，砂盟必须更积极向联邦政府争取更多发展拨款，全面提升砂拉越的基建发展。



张庆信强调，砂拉越拥有丰富资源，但发展还是远远落后，尤其是乡区人民依然面对很多问题。砂盟应该寻找最佳方式，提升砂人民的生活素质。



“砂首长从今年起落实5％石油产品销售税，这是勇敢的行动，但若联邦政府还是无法帮助砂拉越（全面发展），该税务应提升至10％。”



他说，砂盟部长及人民代议士应该学习阿邦佐哈里，积极在基层走动，贴近人民，而且兑现所有承诺，没有“Kong Kali Kong”（只说不做）。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）



